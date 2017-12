V Donbase je napriek mrazom čoraz horúcejšie

Práve na ich aktivity a problémy s nimi dohliadali ukrajinskí a ruskí dôstojníci v rámci Spoločného strediska pre kontrolu a koordináciu (SCKK). V utorok však, podľa očakávania, jedni aj druhí opustili centrum, a teda prestali komunikovať. Podľa Moskvy z jej strany ide o reakciu na provokačné správanie ukrajinskej strany, ktoré sa premietlo aj do pondelkového marenia snáh ruských dôstojníkov opustiť miesto kontroly.

Vyústilo to do zákazu komunikácie s miestnymi obyvateľmi a do neúctivého postoja ukrajinských vojakov k ruským partnerom. ruské ministerstvo zahraničia

„Situácia nabrala priam absurdnú formu, keď napríklad pištoľou vyzbrojený ukrajinský dôstojník namiesto toho, aby pozdravil hodnostne vyššie postaveného ruského generála Olega Vasilčenka, ako je to všeobecne platným zvykom všade vo svete, doňho narazil plecom,“ informoval v relácii ruskej televízie 60 minút Franc Klincevič, prvý podpredseda ruského Obranného a bezpečnostného výboru Rady federácie.

Podľa Kyjeva to bola iba náhoda a napokon vraj Vasilčenko „je generálom iba v Rusku“. Moskva upozornila aj na prípad plukovníka Vladimira Čebana, ktorého zase Ukrajinci obvinili zo špionáže a po tom, čo ho agenti štátnej bezpečnosti zatkli, následne ho doviezli na hranicu s Ruskom a vypovedali z krajiny so zákazom vstupu na Ukrajinu.

Pohľad z Moskvy

„Šikanovanie ruských dôstojníkov zo strany ukrajinských kolegov pochovalo činnosť Spoločného strediska pre kontrolu a koordináciu,“ tvrdí portál novín Vzgľad s tým, že aj „ukrajinskí odborníci upozorňujú na provokácie ukrajinských vojakov, ktoré podľa nich nemôžu trvať večne“.

Podľa oficiálneho vyhlásenia ruského ministerstva zahraničia „ukrajinská strana vedome vytvárala napätú morálno-psychologickú atmosféru adresovanú našim vojakom“, a to napriek existujúcej dohode medzi prezidentmi Ukrajiny a Ruska Petrom Porošenkom a Vladimirom Putinom.

Predstaviteľ ruského ministerstva obrany Andrej Korotkov išiel ešte ďalej, keď vyhlásil, že „ukrajinská vládna moc vytvárala otvorene diskriminačné podmienky v prípade činnosti ruských účastníkov pracovnej skupiny“. Konkrétne malo ísť o obmedzovanie prístupu ku kontaktnej línii, o vytváranie problémov pri spoločnej službe na pozorovateľských bodoch rozmiestnených na území kontrolovanom Ukrajinou.

„Vyústilo to do zákazu komunikácie s miestnymi obyvateľmi a do neúctivého postoja ukrajinských vojakov k ruským partnerom,“ tvrdí v reakcii aj ruské ministerstvo zahraničia, čo pozorovatelia charakterizovali ako ešte veľmi diplomatické vyjadrenie. Podľa nich „neúctou sa to nekončilo“.



Pohľad z Kyjeva

V ukrajinskom parlamente už existujú hlasy, ktoré vyzývajú na formálne zrušenie SCKK. Pritom už teraz je jedno z ,,,detí Minska" mŕtve. Stredisko osirelo.

„Je to dôležitý signál ani nie tak smerom ku Kyjevu ako k Európanom, Nemcom, Francúzom – účastníkom rokovania v tzv. normandskom formáte, ale aj k Američanom,“ myslí si kyjevský politológ Michail Pogrebinskyj. Podľa neho stiahnutím svojich dôstojníkov z SCKK dala Moskva jasne najavo, že v prípade pokračujúceho kurzu Kyjeva sa niektoré problémy nepodarí nikdy vyriešiť. Nehovoriac už o základnej otázke, akou je zastavenie paľby. A tak teraz si to „riešte so svojimi chránencami“.

„Nie je vylúčené, že okrem otázky mierových pozorovateľov bude práve toto jedným z hlavných bodov pripravovaného rokovania osobitného splnomocnenca USA Kurta Volkera s Vladislavom Surkovom, pomocníkom ruského prezidenta, ale aj tzv. normandskej štvorky,“ predpovedá Pogrebinskij.

Na druhej strane je pravda, že SCKK nie je súčasťou dohôd z Minska, a ako upozorňujú viacerí, je preto ešte predčasné špekulovať o zmene politického kurzu vo vzťahu k dokumentu známemu ako Minsk-2.

„V každom prípade však faktické zastavenie činnosti spoločného strediska znamená, že v súčasnosti nemá kto operatívne riešiť vzniknuté problémy. Tak ako to doteraz robili obe skupiny dôstojníkov. Napríklad v prípade zastavenia paľby. Teraz to nebude, pretože s predstaviteľmi DĽR a LĽR nemá kto rokovať. A Kyjev to odmieta od samotného vyhlásenia samozvaných republík. "Ibaže po stiahnutí našich dôstojníkov neostáva Kyjevu nič iné, ako riešiť konfliktné situácie s DĽR a LĽR priamo bez sprostredkova­teľov,“ upozornil aj ruský poslanec Franc Klincevič.