Trump vraj spornú daňovú reformu možno podpíše až na budúci rok

Prezident USA Donald Trump možno do konca mesiaca nepodpíše zákon o radikálnej daňovej reforme, ktorý mu už po hlasovaní v oboch komorách odoslal na podpis Kongres. Špekuluje o tom americká tlač.

Šéf Bieleho domu sa vraj možno z taktických dôvodov rozhodne podpísať zákon až budúci rok.

Zákon, ktorý výrazne znižuje daňové zaťaženie osôb a zmierňuje aj daňové regule pre fyzické osoby, obsahuje automatické škrty v niektorých obľúbených zdravotných a sociálnych programoch, napríklad v systéme zdravotného poistenia Medicare, zavedeného predchádzajúcim prezidentom Barackom Obamom. Podľa agentúry AP ide v súhrne o 120 miliárd dolárov.

Ak Trump zákon podpíše do konca mesiaca, teda ešte tento rok, rozpočtové škrty začnú platiť v budúcom roku. Republikáni by v tomto prípade museli zmeny v dotáciách ťažko vysvetľovať, čo by podľa analytikov vo volebnom roku nebolo vhodné. Na jeseň 2018 budú Američania voliť celú Snemovňu reprezentantov a tretinu Senátu.

Ak prezident podpíše daňový zákon až po Novom roku, vstúpi nariadenie o škrtoch do platnosti až v roku 1919 a republikánski kandidáti do Kongresu budú mať v budúcom roku o starosť menej. Podobu daňových priznaní firiem aj občanov termín podpisu zákona nijako neovplyvní.