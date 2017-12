Srbský prezident chce urovnať vzťahy s Kosovom, do apríla má predložiť návrh

Srbský prezident Aleksandar Vučić chystá návrh na urovnanie vzťahov s Kosovom, predložiť by ho chcel do apríla budúceho roka. Osamostatnenie tejto bývalej srbskej provincie Belehrad neuznáva, spor je najväčšou prekážkou vstupu Srbska do Európskej únie, ktorý Vučić označil za svoj hlavný cieľ.

Prezident v zverejnenom rozhovore s agentúrou Bloomberg tiež povedal, že po skončení mandátu v roku 2022 sa chce stiahnuť z vysokej politiky.

Návrh týkajúci sa Kosova chce Vučić predstaviť najskôr v Srbsku a následne medzinárodnému spoločenstvu. Podrobnosti neoznámil, za zásadné však označil zlepšenie vzťahov s Albáncami, ktorí tvoria väčšinu obyvateľov Kosova. Žijú tam tiež etnickí Srbi a ďalšie menšiny.

Ústupky budú musieť podľa Vučica urobiť Belehrad aj Priština. „Nemyslím si, že je možné nájsť také riešenie, kde jedna strana získa všetko a druhá všetko stratí,“ povedal. „Toto je jedna z posledných šancí, ako navždy prekonať jeden z najväčších problémov tohto regiónu,“ dodal.

Vučić sľúbil, že začiatkom budúceho desaťročia pripraví Srbsko na vstup do EÚ. Zároveň ale chce zachovať silné väzby na Rusko. Zopakoval, že Belehrad sa pod jeho vedením nepridá k sankciám, ktoré EÚ na Moskvu uvalila kvôli zapojeniu Moskvy do konfliktu na Ukrajine.

Niekdajší nacionalista

47-ročný Vučić tvrdí, že „na 99 percent“ nebude druhýkrát kandidovať na prezidenta. Nevráti sa vraj ani na post premiéra, ktorý zastával do apríla, kedy sa stal hlavou štátu.

Vučić stojí na čele vládnej Srbskej pokrokovej strany, ktorá je najsilnejším politickým zoskupením v krajine. Pred svojím proeurópskym obratom bol ultranacionalista.

Nepokojné Kosovo

Bývalá juhosrbská provincia Kosovo vyhlásila s podporou Západu jednostrannú nezávislosť na Srbsku v roku 2008. Belehrad, podporovaný Moskvou, ju ale nikdy neuznal a snaží si zachovať vplyv hlavne na severe krajiny, kde žije srbská menšina.

Vučić už skôr tvrdil, že kosovskí lídri chcú na Srbov v Kosove zaútočiť. Kosovský prezident Hashim Thaçi zase vyjadril obavu, že Srbsko má v pláne obsadiť časť severného Kosova.