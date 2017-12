Katalánsko: Separatisti vyhrali aj nevyhrali

Výhru môžu oslavovať liberálni Občania, ktorí sú proti nezávislosti Katalánska. Centristickú stranu podporila viac ako štvrtina voličov a má 37 poslancov. Lenže separatistické strany získali väčšinu kresiel v 135-člennom katalánskom parlamente. V poslaneckom zbore budú mať 70 zástupcov.

Je to veľká výhra pre bývalého šéfa katalánskej vlády Carlesa Puigdemonta, ktorý našiel v Belgicku útočisko pred španielskym zatykačom. Jeho koalícia Spoločne za Katalánsko získala 34 kresiel a skončila druhá. Je to trocha prekvapujúce, lebo prieskumy verejnej mienky pred voľbami hovorili, že zo separatistického tábora by najlepšie malo skončiť zoskupenie republikánov. To však nakoniec obsadilo tretie miesto.

Puigdemont s republikánmi a krajne ľavicovou Kandidátkou ľudovej jednoty tvoria blok, ktorý je za nezávislosť Katalánska. V španielskom regióne sa 1. októbra konalo protiústavné referendum, proti ktorému vláda v Madride zakročila. V plebiscite hlasovalo 43 percent Kataláncov a 90 percent z nich sa vyslovilo za samostatnosť. Neskôr vyhlásil katalánsky parlament nezávislosť. Na to konzervatívny španielsky premiér Mariano Rajoy uplatnil článok 155 ústavy, jeho kabinet prevzal právomoci autonómneho Katalánska, vyhlásil predčasné voľby a viacerých separatistických lídrov zatkli.

Rajoy ako hlavný porazený

Rajoy dúfal, že hlasovanie zmení situáciu. Lenže je hlavný porazený, jeho konzervatívci získali len troch poslancov. Po voľbách je tak politicky v Katalánsku takmer všetko po starom. Separatisti oslavujú, lebo majú v parlamente väčšinu. Tábor nacionalistov však celkovo dostal spolu menej hlasov ako strany, ktoré sú proti nezávislosti. Pri vysokej volebnej účasti takmer 82 percent je to symbolicky dôležité. Samostatnosť odmietajú okrem Občanov aj socialisti a ľudovci. Proti je tiež ľavicová koalícia Spoločné Katalánsko, ktorá však žiada väčšiu autonómiu regiónu.

"Katalánsko chce byť nezávislý štát. Je to želanie Kataláncov,“ citovala televízia BBC z vyhlásenia Puigdemonta. "Myslím si, že plán Mariana Rajoya nefunguje, takže musíme nájsť nové spôsoby, ako riešiť túto krízu,“ povedal separatistický líder a vyzval Španielsko na rokovania, ktoré by sa podľa Puigdemonta mali konať v Belgicku. Podľa neho Rajoy a jeho spojenci prehrali a nikto nemôže spochybňovať výsledky.

Ľudia v uliciach Barcelony oslavujú výsledky regionálnych katalánskych volieb. Autor: Reuters

Španielsky predseda vlády včera vyhlásil, že po voľbách prichádza nová éra dialógu založeného na zákonnosti. Je však otázne, či to naozaj povedie k rokovaniam.

"Puigdemont ponúkol dialóg a zdá sa, že naznačil, že jednostranné vyhlásenie samostatnosti nie je na programe dňa. Ale nič konkrétne nepredložil. Rajoy zase hovorí o tom, že je pripravený rokovať v rámci zákona. Takže dialóg sa ešte odkladá,“ vysvetlil pre Pravdu expert na španielsku politiku Alejandro Quriroga z univerzity v Newcastli.

Zatiaľ ešte je nie jasné, kto dostane šancu na zostavenie vlády. Mohli by to byť aj Občania, ktorí voľby vyhrali. Ich líderka Inés Arrimadasová tvrdí, že zložiť vládu bude ťažké, ale že sa o to pokúsi, keďže jej strana vyhrala.

"Nacionalisti už nikdy nebudú môcť hovoriť v mene celého Katalánska. Všetci sme Katalánsko,“ vyhlásila Arrimadasová pred svojimi stúpencami.

Odlišné reality

"Od začiatku som hovoril, že predčasné voľby neriešia nič. Katalánska spoločnosť je výrazne rozdelená. Separatisti a unionisti žijú v dvoch odlišných realitách. Rovnaké politické fakty a udalosti interpretujú úplne rozdielnym spôsobom,“ pripomenul pre Pravdu Carsten Humlebäk, autor knihy Španielsko: Vytvorenie národa.

"Sily, ktoré sú za nezávislosť, sú v rovnakej pozícii ako po voľbách v septembri 2015. Majú väčšinu kresiel, ale nie hlasov. V roku 2015 ich dostali 47,8 percenta, teraz 47,5. Myšlienka nezávislosti tak stále nemá medzinárodnú legitimitu, ale Madrid má väčší problém ako pred referendom,“ reagoval pre Pravdu Andrew Dowling, expert na katalánsku a španielsku históriu z Cardiffskej univerzity.