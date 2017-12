BR OSN sprísnila sankcie voči Kimovmu režimu

K sprísneniu sankcií, ktorého navrhovateľom boli Spojené štáty, pristúpila BR v reakcii na najnovší test severokórejskej balistickej rakety, ktorý táto nevypočítateľná diktatúra uskutočnila 29. novembra. Krajina navyše tvrdí, že pri súčasnom stave raketových skúšok je už schopná zasiahnuť akékoľvek miesto vo vnútrozemí Spojených štátov a pravidelne sa Američanom vyhráža, že útoky aj naozaj uskutoční.

Americký prezident Donald Trump ocenil Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN) za to, že uvalila nové tvrdšie sankcie na Severnú Kóreu v reakcii na jej balistické raketové testy. Hlasovanie podľa neho dokázalo, že svet „chce mier, nie krviprelievanie“, uviedol Trump na sociálnej sieti Twitter. Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová v tejto súvislosti uviedla, že sankcie sú „jednoznačným odkazom“ severokórejskému režimu, ktorý označila za „najtragickejší príklad zla v modernom svete“.

Rôznia sa názory na to, v akom časovom horizonte bude KĽDR schopná, ak jej bude umožnené v jadrovom a raketovom programe pokračovať, opatriť svoje rakety jadrovými zbraňami.

Najnovšie sankcie okrem iného sprísňujú obmedzenia pre import severokórejskej ropy, obmedzujú lodnú dopravu z a do tejto krajiny a prikazujú všetkým Severokórejčanom, ktorí pracujú v zahraničí, aby sa do dvanástich mesiacov vrátili do Severnej Kórey.

Text rezolúcie sprísňujúcej sankcie voči KĽDR je kompromisom, pôvodne Spojené štáty napríklad navrhovali zaviesť úplný zákaz obchodovania so severokórejskou ropou a tiež presadzovali zmrazenie všetkých zahraničných účtov a majetkov severokórejského vodcu Kima Čong-una a predstaviteľov jeho vlády.

Rusko sa naopak snažilo o ešte miernejší text rezolúcie, keď sa napríklad pokúšalo presadiť, aby časový limit na návrat Severokórejčanov pracujúcich v zahraničí do KĽDR nebol dvanásť, ale až 24 mesiacov.