Merkelová hovorila s Porošenkom aj o východe Ukrajiny

Kancelárka pritom ocenila ukrajinský plán zriadiť nezávislý protikorupčný súd, informoval hovorca nemeckej vlády Georg Streiter.

Kancelárka a ukrajinský prezident uvítali, že sa vyjednávači nedávno znovu dohodli na prímerí medzi znepriatelenými stranami pre nadchádzajúce Vianoce. Zhodli sa tiež na tom, že táto dohoda by mala viesť k dlhodobému upokojeniu situácie.

V Donbase na východe Ukrajiny už bolo dohodnuté mnoho prímerí medzi vládnymi vojskami a proruskými separatistami, ale všetky boli skôr či neskôr porušené. Kľud zbraniam sa zvyčajne vyhlasuje pre Vianoce a Nový rok, Veľkú noc a začiatok nového školského roka.

Obaja politici tiež zdôraznili význam výmeny zajatcov. „Prezident Porošenko zdôraznil, že sa zasadí o to, aby sa túto výmenu podarilo uskutočniť čo najrýchlejšie,“ stojí v tlačovej správe spolkovej vlády.

Merkelová a Porošenko sa zhodli, že ruskí dôstojníci by sa mali čo najrýchlejšie vrátiť do spoločného dozorného a koordinačného strediska, ktoré hrá dôležitú úlohu pri podpore pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Ruskí vojaci stredisko opustili v utorok a odišli do Ruska: ako dôvod Moskva uviedla nepriateľské správanie sa ukrajinskej strany.

O tejto záležitosti Merkelová hovorila už vo štvrtok aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Porošenko podľa denníka ukrajinskej pravda navrhol, aby stredisko posilnilo o francúzskych a nemeckých vojakov.

V rozhovore vraj kancelárka takisto privítala legislatívne kroky, ktoré Porošenko sľúbil v blízkej dobe podniknúť, pokiaľ ide o zriadení nezávislého protikorupčného súdu na Ukrajine. Konflikt na východe Ukrajiny si od apríla 2014 vyžiadal viac ako 10.000 mŕtvych. Kyjev a Západ obviňujú Rusko z vojenskej podpory separatistov, čo Moskva popiera.