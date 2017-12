Vodca separatistov Puigdemont žiada Španielsko o možnosť návratu

Podľa agentúry Reuters Puigdemont požaduje možnosť návratu, aby sa mohol zúčastniť ustanovujúceho zasadnutia regionálneho parlamentu, ktoré sa uskutoční 23. januára.

„Chcem sa vrátiť čo najskôr do Katalánska. Chcel by som sa vrátiť hneď teraz. Bola by to dobrá správa pre Španielsko,“ povedal Puigdemont agentúre Reuters. Politik tiež tvrdil, že je naďalej predsedom regionálnej vlády a zostane ním, ak bude Španielsko rešpektovať výsledky štvrtkových regionálnych volieb.

Tri separatistické strany získali v katalánskom parlamente 70 zo 135 kresiel. Tento výsledok je veľkou ranou pre španielsku vládu, ktorá voľby vyhlásila v nádeji, že separatisti väčšinu stratia. Ľudovci premiéra Mariana Rajoya navyše zaznamenali najhorší výsledok v posledných rokoch – v katalánskom parlamente obsadia len tri kreslá oproti skorším 11.

Puigdemontovi, ktorého vládu koncom októbra Madrid odvolal kvôli snahám o nezávislosť, hrozí zatknutie kvôli obvineniu zo vzbury. Bolo by potom na sudcovi, či by na neho uvalil väzbu.