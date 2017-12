Sudca vo Washingtone zablokoval časť Trumpovho protimigračného nariadenia

Federálny sudca v americkom štáte Washington zablokoval časť nariadenia administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktoré znemožňuje vstup do USA občanom niekoľkých prevažne moslimských štátov.

Sudca James Robart dal za pravdu žalujúcim stranám, podľa ktorých zákaz migrácie bráni niektorým cudzincom, aby sa mohli spojiť s členmi rodiny, ktorí sa už v Spojených štátoch zdržiavajú. Informovala o tom americká televízia CNN.

„Sme nadšení z toho, že rodiny dostanú šancu byť znovu spolu a že utečenci, ktorí toľko trpeli, sa budú môcť dostať do bezpečia,“ komentoval rozhodnutie sudcu rabín Will Berkovitz zo Seattlu, ktorý stál za jednou z žalôb. „Oslavujeme tento moment, ale zároveň spomíname aj na našich predkov, ktorí nemali nikoho, kto by za nich bojoval,“ dodal. V prípade išlo o niekoľko utečencov z Iraku, Egypta a Somálska.

Druhá žaloba sa týkala muža, ktorý je somálskym občanom, a jeho rodiny. Ako však sudca zdôraznil, jeho verdikt sa „netýka tých utečencov, ktorí nemajú väzby na osoby či iné subjekty v Spojených štátoch“.

Podľa žalujúcich strán sa v nariadení o zákaze migrácie píše o zamedzení vstupu do USA utečencom, ktorí sú občania 11 krajín. Vládni právnici na súde tieto krajiny nevymenovali, napísal sudca. Povedali však, že predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť. Osem z krajín bolo vymenované v nariadení prezidenta Trumpa z tohtoročného septembra – ide o Čad, Irán, Líbyu, Severnú Kóreu, Sýriu, Venezuelu, Somálsko a Jemen.

Prezidentské nariadenie naráža na tvrdú kritiku, ktorá v niekoľkých prípadoch prerástla v súdne žaloby. Trumpov dekrét napríklad už zablokovali federálne súdy na Havaji či v Marylande.