Náraz autobusu do chodcov v Moskve si vyžiadal štyri obete a 11 zranených

Pondelkový incident v západnej časti Moskvy, kde linkový autobus vrazil do chodcov na rušnej ulici, si vyžiadal životy štyroch ľudí a 11 zranených, informovala agentúra TASS.

Úrady už všetky štyri obete identifikovali. O život prišlo 12-ročné dievča, dve ženy vo veku 53 a 38 rokov a 27-ročný muž.

Zranených bolo 11 osôb, z nich deväť hospitalizovali. Stav troch hospitalizovaných je vážny. Medzi zranenými je aj jeden tínedžer.

Obeťami incidentu a zranenými sú len chodci, nie cestujúci autobusu, dodal TASS.

Polícia prípad vyšetruje ako nehodu. Podľa policajného zdroja, na ktorý sa odvolala agentúra Interfax, išlo zrejme o dôsledok technického zlyhania vozidla.

Vyšetrovatelia nateraz vôbec nepracujú s hypotézou, že by šlo o teroristický útok, uviedol Interfax. Policajný zdroj pre Interfax špecifikoval, že vodič autobusu „nie je migrant“.

K nehode došlo o 14.50 h miestneho času – v čase dopravnej špičky – neďaleko stanice metra Slavianskij buľvar. Linkový autobus vyšiel zo zastávky Skolkovo do cieľovej zastávky Slavianskij buľvar, kde však – zo zatiaľ neznámych príčin – vošiel do priestoru pre chodcov a následne sa zošmykol po schodisku do podchodu, ktorý vedie k rovnomennej stanici metra. V podchode bolo v tom čase veľa ľudí.

TASS informoval, že vodiča autobusu polícia zadržala a vyšetruje ho pre podozrenie „z poskytnutia služieb nezodpovedajúcich požiadavkám bezpečnosti“ a z porušenia pravidiel cestnej premávky a pravidiel využívania dopravných prostriedkov".

Moskovský starosta Sergej Sobianin nechal v súvislosti s touto tragédiou preveriť technický stav všetkých mestských autobusov.