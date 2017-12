Izrael rokuje o sťahovaní veľvyslanectva s 10 štátmi

Vo svojom vyhlásení Netanjahu konštatoval, že "toto je ešte len začiatok, nasledovať budú aj ďalšie krajiny, ktoré urobia tento krok (a presťahujú svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema)".

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok poďakoval guatemalskému prezidentovi Jimmymu Moralesovi za jeho rozhodnutie presťahovať veľvyslanectvo tejto latinskoamerickej krajiny z Tel Avivu do Jeruzalema. Netanjahu o tom informoval prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti Facebook.

Vo svojom vyhlásení Netanjahu konštatoval, že „toto je ešte len začiatok, nasledovať budú aj ďalšie krajiny, ktoré urobia tento krok (a presťahujú svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema)“.

„Nech vás Boh požehná, priateľu, nech požehná obe naše krajiny – Izrael i Guatemalu,“ napísal izraelský premiér.

Rozhodnutie prezidenta Guatemaly súvisí s krokom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý porušil niekoľko desiatok rokov trvajúcu politiku Spojených štátov, keď 6. decembra vyhlásil, že uznáva Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.

Palestínčania to vnímali ako podporu židovského štátu v najcitlivejšej otázke izraelsko-palestínskeho konfliktu. Trumpovo rozhodnutie narazilo na rozhodný odpor aj v moslimskom a arabskom svete a Valné zhromaždenie OSN minulý týždeň drvivou väčšinou prijalo nezáväznú Guatemala bola proti spomínanej rezolúcii a je prvou krajinou, ktorá uposlúchne výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa a – podobne ako USA – presťahuje svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema. Trump ani Morales však nestanovili žiadny časový rámec na presunutie ambasád ich štátov z Tel Avivu do Jeruzalema.

Denník The Times of Israel v pondelok s odvolaním sa na vyhlásenie námestníčky izraelského ministra zahraničných vecí Cipi Hotovelyovej napísal, že o presťahovaní veľvyslanectva Izrael rokuje s desiatimi krajinami.