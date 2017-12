Zeman stranám: Neseďte ako bábiky v kúte, rokujte. Predčasné voľby vylučuje

Zeman to povedal vo vianočnom posolstve. Strany by podľa neho nemali vyčkávať, ale o povolebnom usporiadaní aktívne rokovať. Druhý pokus o zostavenie vlády by sa podľa Zemana mohol uskutočniť vo februári. Prezident mieni, že by zrejme menšinová vláda mohla nájsť dosť poslancov, ktorí ju budú tolerovať. Odmietol súčasne konanie predčasných volieb.

Neseďte ako bábiky v kúte

Zeman sa po voľbách zišiel v Lánoch so zástupcami všetkých strán zastúpených v Snemovni. „Spýtal som sa na ich predstavu o povolebnom usporiadaní. Viete, čo mi povedali? ‚S nami nechce nikto rokovať.‘,“ konštatoval. Takýto prístup označil za nezmysel. „Ak s vami naozaj niekto nechce rokovať, tak vy za ním musíte ísť a nesedieť ako bábika v kúte. Rokovanie môže začať z vašej iniciatívy,“ uviedol.

Babišova vláda, ktorú Zeman menoval pred necelými dvoma týždňami, nemá zatiaľ pred januárovým hlasovaním o dôvere v Snemovni podporu. Možnosť tolerovať kabinet pripúšťajú len komunisti, ktorí sa ale rozhodnú až deň pred hlasovaním na straníckom výkonnom výbore. Predovšetkým programom s prvkami priorít ostatných subjektov chcel Babiš podporu získať.

Predčasné voľby odmieta

Zeman návrh programového vyhlásenia považuje za dobré východisko pre diskusiu o personálnych i programových kompromisoch. Babiša menoval Zeman premiérom bez dohodnutej väčšiny v Snemovni, aby týždne či mesiace nevládol v demisii kabinet Bohuslava Sobotku (ČSSD), vysvetlil prezident. „To si snáď preboha nikto nepraje,“ uviedol Zeman.

Mieni, že Česko bude mať v priebehu niekoľkých mesiacov vládu s dôverou. „Ak nebude úspech hneď v prvom kole, vytvorím časový priestor pre dôkladné rokovania politických partnerov, aby sa niekedy vo februári uskutočnil druhý pokus, ktorý už môže byť úspešný,“ uviedol. Predísť by sa v takom prípade malo tomu, že víťaz volieb ostatných zašlape, ale aj koalíciu všetkých proti víťazovi, dodal.

Zeman vylúčil, že by pripustil konanie predčasných volieb. Považoval by ich za výsmech občanom, ktorí vo voľbách rozdali karty a na rozdiel od politikov ich nemožno vymeniť. Česko v januári čakajú prezidentské voľby, v ktorých bude Zeman obhajovať funkciu. Funkčné obdobie mu končí v marci.

Babiš má tri pokusy

Na rozpustenie Snemovne, ktoré je predpokladom predčasných volieb, môže podľa ústavy pristúpiť prezident okrem iného v prípade, keď ani pri treťom pokuse nedostane nová vláda dôveru. Snemovňa sa od roku 2009 môže rozpustiť aj sama, ak za uznesenie hlasujú aspoň tri pätiny všetkých poslancov. V takom prípade ústava nedáva prezidentovi na výber, ale uvádza, že prezident Snemovňu rozpustí. Voľby sa konajú do 60 dní od rozpustenia komory.

Tradičný prejav, ktorý v utorok vysielali televízie Nova, ČT1, TV Barrandov, servery Blesk.cz a Seznam.cz a Český rozhlas na staniciach Radiožurnál a Český rozhlas Plus, zakončil Zeman výzvou, nech ľudia zdvihnú hlavu, sú sebavedomí a spoliehajú sa na vlastný rozum. „Verím, že zdravý rozum zvíťazí nad závistlivou hlúposťou,“ uviedol.