Ruskí prankeri si vystrelili z veľvyslankyne USA v OSN

O pár hodín neskôr, ako informovali v pondelok ukrajinské servery, si rovnako vystrelili aj z predsedu Parlamentného zhromaždenia NATO Paola Alliho, keď sa mu predstavili ako predseda ukrajinského parlamentu Andrej Parubij.

V prípade Haleyovej sa na dvanásťminútovú nahrávku, ktorú aj v tomto prípade zverejnila sociálna sieť Youtube, pripravovali desať dní. Obeťami oboch „výtečníkov“ boli už aj španielska ministerka obrany María Dolores de Cospedal či Trumpov mimoriadny vyslanec pre Ukrajinu Kurt Volker.

Nikki Haleyová, veľvyslankyňa USA pri OSN. Autor: Reuters, Cliff Owen

„Nezabudli“ ani na ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho, ale aj na speváka Eltona Johna, amerického republikána Johna McCaina či bieloruského lídra Alexandra Lukašenka alebo boxerského svetového šampióna Vitalija Klička.

Nikki Haleyová nedávno pred hlasovaním VZ OSN o návrhu USA týkajúceho Jeruzalema ako hlavného mesta Izraela vyhlásila, že Washington si „zapamätá krajiny“, ktoré odmietnu návrh USA, a nielen že ich dá na čierny zoznam, ale im obmedzí finančnú pomoc. Vzápätí na to v jej pracovni zazvonil telefón. Volajúci sa predstavil ako poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorého vláda sa pri hlasovaní zdržala.

Haleyová: Po tomto hlasovaní budú USA vždy považovať Poľsko za svojho drahého priateľa.

Volajúci: Žiaľ, bolo neprezieravé, že OSN konala proti USA. Prečo sa tak stalo? Je vari za tým zasahovanie Ruska?

Haleyová: Myslím si, že to bola skôr iniciatíva Egypta. Urobil to v mene Ligy arabských štátov. Rusko im v tejto otázke nepomohlo, ale do určitej miery na nich tlačilo.

Volajúci: Ukrajinská vládna moc schválila zákon namierený proti národnostným menšinám hovoriacich po poľsky, rumunsky, maďarsky a rusky. Máme rozdielny postoj aj v otázke nacizmu, zverstiev spôsobených banderovcami. Považujeme preto za poburujúce, keď ich dnes velebia ako národných hrdinov.

Haleyová: Máte pravdu. Chápem to.

Volajúci: USA aj Ukrajina hlasovali proti ruskej rezolúcii „o potrebe bojovať proti heroizácii nacizmu“. Prečo ste podporili Ukrajinu?

Haleyová: Usilujeme sa podporiť ju v mnohých otázkach. Máme veľmi tesné kontakty. Spolu chceme zatlačiť Rusko späť v otázke Krymu. Je to základ našich vzťahov – podporovať ju vo všetkom, čo sa týka Ruska. Pracujeme na vyriešení krymskej otázky. A to je hlavné.

Volajúci: Poľsko nepodporí Ukrajinu, kým nezmení politiku týkajúcu sa národnostného jazyka.

Haleyová: Áno, áno, všetko chápem. Dobre, že ste mi to povedali. Potrebujem čas, aby som sa zorientovala v otázke.

Volajúci: USA sľubujú Ukrajine dodávky smrtiacich zbraní (lethal weapons). Ide o problém, ktorý sa týka poľských národných záujmov. Nie sme totiž presvedčení, že zbrane sa dostanú do správnych rúk. Veľmi dobre vieme, že v krajine je veľa bánd, ktoré vládna moc nekontroluje. A doteraz je aktuálny aj problém korupcie vo vládnych kruhoch.

Haleyová: Viem, že naše vládne miesta to s nimi posudzovali. Nie som však presvedčená o tom, že sa im podarilo dotiahnuť otázku do konca. Určite však zistím, či sa dohodli, alebo nie. Budem informovať prezidenta o vašich obavách.

Volajúci: Pravdepodobnosť, že sa Krym vráti Ukrajine, je veľmi slabá. Existujú nejaké prognózy?

Haleyová: Dali sme Rusku jasne najavo, že Krym je súčasťou Ukrajiny a čím dlhšie bude pokračovať v anexii, tým dlhšie budeme uplatňovať sankcie. Nemyslím si, že sa vzdáme, ak Rusko nič neurobí. Hovoríme na túto tému s Ruskom, ale rozhovory sú iba rozhovormi.

Volajúci: Možno vo februári rátať s novými sankciami?

Haleyová: Budú pokračovať, ak neuvidíme žiaden pozitívny vývoj.

Volajúci: Projekt plynovodu North Stream 2 považujeme za škodlivý pre bezpečnosť strednej Európy. Môže to zničiť Ukrajinu, ktorá prestane byť tranzitnou krajinou na prepravu plynu. Môžu USA pritlačiť na západnú Európu, aby znemožnila realizáciu projektu? Na úrovni OSN.

Haleyová: Považujem to za užitočné. Budem o tom informovať vedenie a upozorním ho na tento problém.

Volajúci: Prosím, podporte Saakašviliho a pritlačte na ukrajinskú vládnu moc, aby sa v jeho prípade dosiahla spravodlivosť. Som presvedčený, že ide o politické pozadie.

Haleyová: Mám rovnaký názor. Usilujeme sa nezasahovať do vnútornej politiky, ale postarám sa o to, aby som im tlmočila, že je to pre vás veľmi dôležité.

Volajúci: Zaujíma ma ešte jedna vec – Binomo (V skutočnosti neexistuje, pozn. red.). Nie je ďaleko od Vietnamu, na juhu Číny. Poznáte Binomo?

Haleyová: Áno, áno.

Volajúci: Žiadajú nezávislosť.

Haleyová: Správne.

Volajúci: Boli tam voľby a predpokladáme, že je v tom zamiešané Rusko.

Haleyová: Samozrejme, niet o tom pochýb.

Volajúci: A teraz územie Binomo vyhrocuje situáciu v Juhočínskom mori.

Haleyová: Upozornili nás na to a situáciu podrobne sledujeme.

Volajúci: Aké opatrenia by sa mali prijať vo vzťahu k Binomu?

Haleyová: Zistím, aký je v tomto smere skutočný postoj USA a poskytnem vám odpoveď ,čo treba robiť.

Volajúci: Aký máte na to názor?

Haleyová: Nemôžem odpovedať bez vedomia administratívy. V súčasnosti nevidíme žiadne vniknutie či zastrašovanie. Čoskoro v Bielom dome budeme analyzovať otázku Juhočínskeho mora.

Volajúci: Mali by ste svoje rozhodnutia tajiť. Neviem si predstaviť, ako bude reagovať Putin, pretože je to veľmi nebezpečná otázka.

Haleyová: Preto veľmi dôsledne pozorujeme.

Volajúci: Dúfam, že dokážeme nejako ovplyvniť voľby v Rusku, pretože Putin sa chystá na ďalší mandát, a to veľmi ohrozuje našu spoluprácu.

Haleyová: Máme rovnaký názor. Stále preto situáciu sledujeme.

Volajúci: Čítali ste šokujúci rozhovor s Porošenkom, v ktorom tvrdil, že v roku 2015 navštívil Ukrajinu Kevin Spacey (americký herec, režisér, scenárista a producent – pozn. red.)?

Haleyová: (Smiech)

Volajúci: Je to naozaj smiešne. Počas večere sa priklonil k prezidentovi a chytal ho za koleno.

Haleyová: Skutočne?

Volajúci: Je to skutočne šialené.

Haleyová: Je to veľmi smiešne. Nájdem si ten rozhovor.

Volajúci: Dokonca aj prezidenti sa stávajú obeťami maniaka.

Haleyová: Ó Bože!

Volajúci: Porošenko o tom informoval až teraz, pretože, ako povedal, bolo to za hranicami jeho chápania. Kvôli tomu sa stal alkoholikom. V súčasnosti je však na tom už lepšie.

Haleyová: Wow, je to veľmi zaujímavé. Určite si to prečítam.

Volajúci: Naša bývalá premiérka Beata Szydlová mi vravela, že sa stala terčom obťažovania pána Trumpa. Možno, že to nie je pravda, ale dnes sú módne podobné obviňovania.

Haleyová: Skutočne, je to zaujímavé obdobie a množstvo obvinení nás ešte čaká. Usilujeme sa zostať pokojnými a pokračovať v práci.

Volajúci: Szydlová sa teraz cíti vinná, že ho hrubo odmietla.

Haleyová: Wow, možno mu mala dať, čo chcel.