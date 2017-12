Ak Mayová zlyhá, odídu Škóti z Británie?

Za zotrvanie v britskom zväzku je síce väčšina Škótov, lenže najtesnejšia, pričom sa nedá vylúčiť, že pomer síl sa začne meniť. "Keby sa v marci 2019 (keď má Británia opustiť európske zoskupenie) uskutočnilo druhé referendum o nezávislosti, 49 percent ľudí by hlasovalo za samostatnosť,“ informoval o najnovšom prieskume verejnej mienky denník The Scotsman. Keďže ide o údaje o názore Škótov s jasným názorom, proti by bolo 51 percent opýtaných. Ešte v lete tohto roku si želalo odtrhnutie od Británie oveľa menej ľudí – podľa viacerých prieskumov približne 40 percent.

Odštiepenecké tendencie môžu naberať na sile v prípade, že v Škótsku nebudú spokojní s tým, ako Mayová napreduje v rokovaniach o podmienkach rozluky s EÚ. Tento predpoklad sa opiera o to, že Škóti budú zvlášť citlivo vnímať, čo premiérka dosiahne za rokovacím stolom, pretože v júni 2016 až 62 percent škótskych voličov podporilo zachovanie členstva v únii. "Podpora pre nezávislosť bude v nasledujúcich mesiacoch zrejme iba stúpať, keď ľudia budú reagovať na chaotické plány brexitu Mayovej,“ reagovala Škótska národná strana na zmienený prieskum. V stanovisku poznamenala, že Škóti považujú za hlúposť, že premiérka ťahá Britániu preč z najväčšieho spoločného trhu na svete, čiže z trhu EÚ, ktorý je osemkrát väčší, ako by malo samotné Spojené kráľovstvo. "Vyhodenie Škótska z Európy proti jeho vôli ho ohrozuje tak, že nastanú neopísateľné škody v ekonomike, investíciách, životnej úrovni a zasiahne to aj pracovné miesta,“ zdôraznil podľa novín The Herald poslanec tejto strany Ivan McKee.

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová uvažovala, že druhé referendum by sa mohlo konať na jeseň 2018 alebo na jar 2019, teda v čase, keď by sa blížil odchod Británie z únie, respektíve by z nej práve odchádzala. Teraz hovorí, že hlasovanie by sa pravdepodobne konalo neskôr, niekedy do roku 2021, keď sa skončí súčasné funkčné obdobie miestneho parlamentu. Mayová opakovane vyzývala Sturgeonovú, aby definitívne zanechala úvahu o novom referende, ale škótska líderka odkazuje, že jej ľud si nedá nič diktovať z Londýna. Termín snahy o možné druhé hlasovanie o nezávislosti oddialila kvôli tomu, aby Škóti najprv vedeli, v akej situácii sa ocitnú po rozvode s EÚ. "Treba dať ľuďom na výber po skončení procesu brexitu,“ povedala podľa stanice BBC Sturgeonová, ktorá netají obavy, že Mayová nezvládne dosiahnuť dobré podmienky budúcich vzťahov medzi Britániou a európskou dvadsaťsedmičkou.

Vyslovene alarmujúco vyznel pre Mayovú prieskum, v ktorom zisťovali, čo si vo firmách myslia o brexite. "Takmer 90 percent ich vlastníkov neverí britskej vláde, že dokáže zabezpečiť najlepšiu dohodu s EÚ,“ informoval denník The Herald o veľkej ankete organizácie Business for Scotland. "Sami sme boli prekvapení, aká silná podpora je v podnikateľskom prostredí za zotrvanie v EÚ,“ povedal riaditeľ organizácie Gordon MacIntyre-Kemp, pretože približne rovnaký počet opýtaných si želá zostať v únii. Medzi podnikateľmi s jasným názorom si len 8 percent myslí, že Mayová zvládne rokovanie s Bruselom o brexite. Predstavitelia biznisu hodnotili jej doterajší vyjednávací postup najčastejšie dvoma slovami – chaos a znechutenie.