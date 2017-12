Profesor Burns z Harvardu: Trump nemá vzťah k pravde

(Kliknutím na obrázok zväčši, Profesor diplomacie a medzinárodných vzťahov Nicholas Burns.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Harvardova univerzita

Americký prezident Donald Trump šíril na sociálnej sieti Twitter videá extrémistickej britskej organizácie a o médiách ako CNN tvrdí, že sú to falošné správy. Čo si o tom myslíte?

Prezidentova kampaň delegitimizovania médií je antidemokratická. Vo svojej podstate je proti americkým ústavným hodnotám. Prvý dodatok našej ústavy od médií vyžaduje, aby kládli otázky, aby hovorili, čo je potrebné povedať, aby neboli fanúšikmi vlády. Je to zásadná úloha novinárov v každej demokracii. Na Slovensku, v Poľsku, v USA. Spochybňovanie médií je jednou z najdeštruktív­nejších vecí, ktoré prezident Trump urobil. Poviem vám aj príklad.

Aký?

Prezident spustil kampaň proti televízii CNN, že vysiela falošné správy. V Líbyi sa konajú aukcie otrokov. Je to príbeh, s ktorým prišla CNN. Líbyjčania, ktorí sa do toho zapojili, tvrdia, že nie je dôvod veriť televízii, veď aj americký prezident o nej vyhlásil, že prezentuje klamstvá. Vidíte, aký deštruktívny vplyv to má. USA sú slobodná krajina a nikto nemôže stáť nad zákonom ani odmietať kritiku.

Nakoľko Trump mení Ameriku, robí ju horšou?

Je to človek, ktorý vo svojej podstate rozdeľuje ľudí. Nadáva im, je k nim krutý. Centrom americkej histórie od 18. storočia sú rasové otázky, otroctvo, občianska vojna. Prezident Trump, a musím na to nájsť správne slovo, nebol príliš ústretový k Afroameričanom. Rasistické komunity a bielych nacionalistov častoval príjemnými slovami. Prirovnával ich k ľuďom, ktorí proti nim protestujú. V rasových otázkach nás ťahá do minulosti. Je to jedna najhorších vecí, ktorú presadzuje. Myslím, že Američania sa zhodnú, že naším najlepším prezidentom bol Abraham Lincoln, ktorý mal pravdu, čo sa týka otroctva. Znepokojuje ma, že Trump nás ťahá dozadu, čo sa týka rasových otázok, zhoršuje našu politickú kultúru, nemá vzťah k pravde. Neprestajne hovorí veci, ktoré jednoducho nie sú pravda.

Klame.

Sú to klamstvá. Trump narúša politickú štruktúru krajiny, ovplyvňuje spôsob, akým komunikujme. Je to veľmi deštruktívne. Sme rozdelená krajina, máme republikánske a demokratické štáty. Trump viedol brilantnú kampaň. Dokázal poukázať na veci, ktoré sú pre niektorých ľudí dôležité. Bol som súčasťou kampane Hillary Clintonovej. Poviem však, že nedokázala k sebe prilákať dostatočný počet voličov, ktorí by za ňu prirodzene mali hlasovať. Je však dobré si aj pripomenúť, že Trump nezískal ani taký počet hlasov ako republikáni John McCain a Mitt Romney v rokoch 2008 a 2012. Som presvedčený, že väčšina Američanov nie je naklonená Trumpovi ani jeho politike. Väčšina Američanov podporuje NATO, Európsku úniu, obchod, imigráciu. Teda všetko, čo Trump kritizuje. Jeho víťazstvo však odráža rozdelenú Ameriku.

Podieľalo sa na Trumpovej výhre Rusko?

Vieme, že Rusi sa pokúsili zasiahnuť do volieb. Boli v databázach v 21 našich štátov. Nevieme však odpovede na ďalšie dve otázky. Mala ruská kybernetická operácia skutočne vplyv na to, ako ľudia volili? Nevieme to a študujeme to. Druhá otázka, na ktorú nepoznáme odpoveď, je, či existovala spolupráca medzi Trumpovou kampaňou a ruskou vládou. Aj to vyšetrujeme. Ale, ako hovorím, vieme, že Rusko sa do volieb pokúsilo zasiahnuť. Je to varovanie pre nás v Amerike aj pre vás v Európe. Dávajme si pozor. Ruský prezident Vladimir Putin bol agentom KGB. Mám dôvod domnievať sa, že Rusko sa pokúsi zasiahnuť do našich kongresových volieb v roku 2018 a potom aj do prezidentských volieb v roku 2020. Vypovedal som o tom v júni pred výborom Senátu pre tajné služby. Moja rada znela, že by sme mali uvaliť na Rusko tvrdé ekonomické sankcie a musíme sa pripraviť na obranu. Ak to nechce urobiť prezident, musí sa do toho vložiť Kongres. Sme vo veľmi neobvyklej situácii. Prezident odmieta pripustiť, že Rusko sa snažilo zasiahnuť do volieb a neurobil nič, čo by zabránilo budúcim problémom.

Prečo prezident Trump stále odmieta možnosť, že Rusko sa o niečo pokúsilo?

Nepoznám ho. Nechcel by som byť psychiatrom čítajúcim v jeho mysli. Nevieme, s čím príde vyšetrovanie Roberta Muellara o možných vzťahoch Trumpovej kampane s Ruskom. Nebudem teda hádať. Môžem však povedať, že prezidentov postoj k Moskve ide priamo proti politike všetkých šéfov Bieleho domu od Harryho Trumana v apríli 1945. Mení našu pozíciu k Rusku, ktorá bola taká, že si na Moskvu musíme dívať pozor, musíme Rusko vo východnej Európe zadržiavať, ale zároveň s ním spolupracovať všade, kde sa to dá. Zdá sa, že Trump má akýsi romantický pohľad na to, ako americkí a ruskí lídri sedia na summitoch a robia veľké rozhodnutia. Zabúda však, že USA sú mocné, lebo máme spojencov. Že spolupracujeme v NATO a s EÚ.

Boli ste poradcom demokratky Clintonovej, ale do NATO vás ako veľvyslanca vyslal republikán George Bush. Pracovali by ste pre Trumpovu vládu, keby vás požiadali?

Nie, nie. Bol som desaťročia kariérny diplomat a som hrdý na svoju službu. Teraz som na Harvardovej univerzite a nemohol by som pracovať pre prezidenta, v ktorého neverím. Neverím v jeho hodnoty. Trump oslabuje USA. Principiálne by som nemohol pre súčasného prezidenta pracovať. Som k nemu kritický, lebo sa nepostavil za naše západné liberálne hodnoty. Keď sa Trump stretol s prezidentom Filipín Rodrigom Dutertem či s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom, nespomenul ľudské práva. Na schôdzke s Putinom nebránil Ukrajinu. Pri stretnutí s kráľom Saudskej Arábie ho zahrnul priazňou. A keď išiel do NATO, tak bol veľmi kritický k nemeckej kancelárke Angele Merkelovej. Obdivujem ju. Pre jej hodnoty, schopnosti, spoľahlivosť a silu. Bolo veľmi nešťastné, ako sa k nej Trump správal. Súčasťou výbavy dobrých či dokonca skvelých vodcov je vyjadriť hodnoty spoločnosti a viesť. Prezident Trump to nerobí.

Čo urobil súčasný šéf Bieleho domu správne? Ian Brezinski na tomto podujatí pripomenul, že s Trumpom neprišla apokalypsa, ako sa mnohí obávali.

Určite urobil veci, s ktorými súhlasím. Je dôležité, aby to kritici Trumpa povedali. Myslím, že má pravdu, keď hovorí, že krajiny NATO by mali investovať viac peňazí do obrany. Nie vždy to Trump vyjadruje celkom vhodným spôsobom, ale základná myšlienka, že by sa Európa mala viac podieľať na vlastnej obrane, je správna. Pravda je, že mnoho Američanov v tom súhlasí s prezidentom. Európske krajiny Nemecko, Taliansko, Holandsko či Slovensko by mali dávať viac financií na obranu. Podľa mňa má Trump aj dobrý prístup k Severnej Kórei. Ak zabudneme na niektoré prehnané vyhlásenia na Twitteri, vo všeobecnosti sa dá povedať, že jeho politika má zmysel, keď žiada Čínu, aby sa viac angažovala v otázke KĽDR. Jasne sa stavia k tomu, že USA budú chrániť Japonsko a Južnú Kóreu, kde máme vojakov. Je správne, že Trump pripomína, že problém začal Pchjongjang. A vnímam to tak, že ministri obrany a zahraničných vecí James Mattis a Rex Tillerson sa snažia nájsť cestu k rokovaniam. Je to správny inštinkt, ktorý je potrebné nasledovať predtým, ako budeme čo len uvažovať nad použitím sily. Takže, čo sa týka obranných výdavkov a KĽDR, súhlasím s Trumpom a podporujem ho. Ale len v týchto dvoch veciach. Nechcel by som prejaviť príliš veľa entuziazmu.