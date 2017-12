Takmer polovica Nemcov si želá Merkelovej odstúpenie, ukázal prieskum

Takmer polovica Nemcov si myslí, že kancelárka Angela Merkelová by mala odstúpiť z funkcie ešte pred riadnym termínom parlamentných volieb v roku 2021. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti YouGov, ktorý zverejnila agentúra DPA.

Názor, že Merkelová by mala stáť na čele vlády počas celého funkčného obdobia, vyjadrilo v prieskume 36 percent respondentov; 47 percent si, naopak, myslí, že by mala odstúpiť skôr.

Po septembrových parlamentných voľbách v Nemecku sa popularita konzervatívnej kancelárky mierne zvýšila. Podľa októbrového prieskumu YouGov podporovalo skorší odchod Merkelovej z čela vlády len 36 percent voličov. Jej zotrvanie vo funkcii si želalo až 44 percent respondentov.

Siedmeho januára 2018 by mali odštartovať koaličné rozhovory Merkelovej konzervatívneho bloku CDU/CSU so sociálnymi demokratmi. Tie by mohli vyústiť v pokračovanie doterajšej veľkej koalície alebo aspoň v zaistenie podpory pre menšinovú vládu pod Merkelovej vedením.

Prípadný neúspech rokovaní by však mohol viesť k vypísaniu predčasných parlamentných volieb v roku 2018.