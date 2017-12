Princ Harry hovoril s Obamom o zodpovednosti na sociálnych sieťach aj o trenírkach

„Jedným z nebezpečenstiev internetu je to, že sa tu ľudia môžu stretnúť s úplne odlišnými skutočnosťami. Môžu tu získať informácie, ktoré ich ešte viac posilnia v ich zaujatosti,“ povedal Obama.

Dodal, že je potrebné využívať informačné technológie tak, aby bol možný prejav širokého spektra názorov bez štvavého rozdeľovania spoločnosti. Bývalý prezident sa v tejto súvislosti obáva, aby politickí predáci neprekrúcali fakty kvôli formovaniu takých názorov, ktoré sa im hodia.

Popri téme internetovej sféry diskutoval Harry s niekdajším prezidentom aj o tom, aké to pre Obamu tento rok v januári bolo odovzdať moc Trumpovi. Ten povedal, že mal pri odchode z Bieleho domu zmiešané pocity vzhľadom na prácu, ktorú nestihol dokončiť, a že myslel aj na budúcnosť krajiny.

Harry rozhovor s Obamom označil za zábavný a zaujímavý a poznamenal, že to často vyzeralo tak, že interview vedie niekdajší prezident. Princ si pre Obamu pripravil aj sériu rýchlych otázok zameraných na bezprostredné pocity, patrila medzi nich aj otázka o zásadnom probléme mužského sveta, a to či preferuje trenírky, alebo naopak dáva prednosť slipom. Na to však Obama neodpovedal.