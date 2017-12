Erdogan podporuje terorizmus a Turecko premenil na väznicu, znie zo Sýrie

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podporuje terorizmus a nesie „hlavnú zodpovednosť za krviprelievanie v Sýrii“. Vyhlásilo to v stredu sýrske ministerstvo zahraničných vecí po tom, ako Erdogan označil sýrskeho prezidenta Bašára Asada za „teroristu“, ktorý by nemal byť súčasťou povojnovej budúcnosti Sýrie.

Podľa sýrskeho ministerstva Erdogan poskytol „nekonečnú podporu“ všetkým druhom „teroristických skupín“. Sýrska vláda označuje za teroristov všetkých tých, ktorí pozdvihli proti nej zbrane, vrátane hlavných opozičných skupín, pripomína agentúra AP.

Sýrska štátna agentúra SANA citovala zdroj z rezortu diplomacie, podľa ktorého Erdogan zmenil Turecko na „obrovskú väznicu“ a potláča médiá. Turecko by taktiež malo prestať so zasahovaním do záležitostí iných štátov, uviedol zdroj.

Erdogan počas návštevy Tuniska obvinil Asada z krviprelievania v Sýrii. „Ako by sme mohli počítať do budúcnosti so sýrskym lídrom, ktorý zabil takmer milión svojich obyvateľov?“ citovala Erdogana agentúra AP. Na tlačovej konferencii nazval turecký líder Asada „teroristom, ktorý sa zapojil do štátneho terorizmu“ a nemal by byť súčasťou povojnovej budúcnosti Sýrie.

Turecko je dlhoročným podporovateľom sýrskej opozície a povstalcov, ale tiež spolupracuje s Ruskom a Iránom, dvoma hlavnými podporovateľmi Asada, v procese stabilizácie vojnou zničenej krajiny, pripomína agentúra DPA.