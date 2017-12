Varoval Obama aj pred Trumpom?

"Jedným z nebezpečenstiev internetu je, že ľudia môžu mať úplne iné reality. Môžu byť obklopení informáciami, ktoré posilňujú ich existujúce predsudky,“ povedal Obama v rozhovore, ktorý vysielala BBC v stredu.

"Sociálne médiá sú skutočne mocný nástroj pre ľudí, ktorí majú spoločné záujmy, spoznajú sa a spoja. Ale je dôležite, aby sa odpojili, stretli sa v krčme, na bohoslužbách, v susedstve, aby sa spoznali. Lebo pravda je taká, že na internete je všetko zjednodušené, a keď sa stretnete s ľuďmi osobne, ukáže sa, že sú komplikovaní,“ vyhlásil bývalý americký prezident.

Obama varoval pred šírením dezinformácií a prekrúcaním zložitých problémov. "Všetci lídri by mali hľadať spôsob, ako opäť vytvoriť spoločný priestor na internete,“ pripomenul.

Prečítajte si k téme aj komentár: Zvliekanie z kože

Trump pravidelne na Twitteri vedie internetové bitky, v ktorých zavádza, používa polopravdy a klamstvá. Prihovára sa tým jadru svojich voličov a viac ráz neváhal kritizovať ani Britániu, ktorá patrí medzi hlavných globálnych spojencov USA. Dostal sa do konfliktu s moslimským starostom Londýna Sadiqom Khanom a nedávno aj do sporu s premiérkou Theresou Mayovou, keď tweetoval videá extrémistickej skupiny Británia na prvom mieste. Mimochodom, Twitter túto organizáciu už na svojej sieti zakázal pre rasistické a xenofóbne vyjadrenia.

Aj preto sa v Británii dlhodobo diskutuje, kedy príde Trump na oficiálnu štátnu návštevu. Viaceré organizácie už pri tejto príležitosti avizovali rozsiahle protesty. Do diplomatických vzťahov Londýna a Washingtonu ešte okrem toho možno zasiahne aj kráľovská svadba Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou, ktorá je naplánovaná na 19. mája 2018. Špekuluje sa totiž, že kráľovská rodina na slávnosť pozve Obamovcov. Harry to zatiaľ nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

No mohol by to byť problém. Čo s Trumpom, teda so súčasným americkým prezidentom, keď na svadbu naozaj pozvú jeho predchodcu?

"Harry sa jasne vyjadril, že chce Obamovcov na svadbe, takže to spôsobuje množstvo nervozity. Trump by mohol reagovať veľmi zle, ak by boli Obamovci na kráľovskej svadbe ešte predtým, ako sa on stretne s kráľovnou,“ citoval bulvárny denník Sun vysokopostavený zdroj z prostredia vlády.

"Princ Harry nebude mať na výber, ale bude musieť požiadať britskú vládu o radu a bude sa ňou musieť riadiť v prípade, že bude na svadbu pozývať verejne známe osoby, najmä, keď ide o bývalého amerického prezidenta,“ pripomenul pre Pravdu sociológ Gëzim Alpion z univerzity v Birminghame, ktorý sa zaoberá vplyvom kráľovskej rodiny na spoločnosť. "Bolo by však bezpochyby škoda, keby Obamovci neprišli na svadbu, lebo by z toho vyplývalo riziko, že to bude súčasný americký prezident vnímať ako odmietnutie. A čo je ešte horšie, možno by to vyvolalo sériu nediplomatických tweetov,“ uviedol Alpion.