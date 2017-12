Babiša vykopli z vlády, v novej bude šéfovať

Šéf hnutia ANO zažil poníženie, keď ho v máji vtedajší predseda vlády Bohuslav Sobotka navrhol odvolať z čela rezortu financií a zároveň z funkcie vicepremiéra.

Sociálnodemokra­tický predák uviedol ako dôvod neodvádzanie daní a snahu ovplyvňovať novinárov. Prezident Miloš Zeman, ktorý nevychádzal dobre so Sobotkom, otáľal, ale nakoniec vyhovel.

Bolo to v období, keď sa už zvolebnievalo, pretože pár týždňov po letných prázdninách voliči išli v októbri hlasovať o novom zložení Poslaneckej snemovne. Sociálnej demokracii nepomohlo, že namiesto nevýrazného Sobotku nasadila ako volebného lídra šéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka. Kým tradičná ľavicová strana utŕžila debakel, ANO sa mohlo radovať. Babišovo hnutie získalo až 78 mandátov v dvestočlennej dolnej komore parlamentu.

Stanovenie konkrétneho dátumu pristúpenia k euru musí zodpovedať ekonomickým záujmom Českej republiky, občanov a firiem. Navyše nesmieme dopustiť to, čo sa stalo napríklad práve na Slovensku, aby sa po prijatí spoločnej meny skokovo zdražovalo. Andrej Babiš, nový český premiér

Babiš však rýchlo zistil, že jednoznačné víťazstvo má trpkú príchuť. Tí, s ktorými bol pripravený vyjednávať o vytvorení novej vlády, sa k nemu obrátili chrbtom. Pritom keby prikývla pravicová Občianska demokratická strana, Česko mohlo mať dvojkoalíciu s tesnou väčšinou hlasov v snemovni. Babiš sa sťažoval, že sa mu zdá, ako keby všetci kandidovali do opozície, a nie so snahou podieľať sa na moci a presadzovať tak svoj volebný program. Demokratické strany odkazovali Babišovi, že s ním nepôjdu do vlády, pretože si nedokážu predstaviť, že by krajinu riadil politik, ktorého obvinila polícia. Ide o kauzu farmy Čapí hnízdo (Bocianie hniezdo), v ktorej podľa vyšetrovateľov mal Babiš prsty v dotačnom podvode z eurofondov. Trvá na svojej nevine, prípad sa stále nachádza v štádiu trestného stíhania. Odstránením povolebného politického patu mohlo byť, keby Babiš povedal, že sa nemieni uchádzať o vymenovanie za premiéra. Líder ANO však opakovane zdôraznil, že nemá dôvod sa vzdať možnosti viesť vládu, pričom prízvukoval, že získal najviac preferenčných hlasov zo všetkých zvolených poslancov. (Babiš bol volebný líder hnutia v Stredočeskom kraji, kde ho podporilo takmer 49-tisíc voličov.)

Babišovi nezostalo nič iné, ako pokúsiť sa o vytvorenie menšinovej vlády, ktorú by tolerovala určitá časť členov Poslaneckej snemovne. Politická matematika je taká, že potrebuje nájsť aspoň 21 hlasov, ktoré umožnia existenciu jeho tímu ministrov, za ktorých si vybral nielen ľudí z ANO, ale aj nestraníkov.

Andrej Babiš s prezidentom Milošom Zemanom, keď si prevzal vymenúvací dekrét na nového premiéra. Autor: SITA/AP, Petr David Josek

Zeman vymenoval Babiša do funkcie predsedu vlády na Mikuláša. O týždeň neskôr to urobil v prípade kandidátov, ktorých mu premiér navrhol za ministrov. Prezident poznamenal, že osobne príde podporiť Babiša do snemovne pred hlasovaním o vyslovení dôvery vláde. "Považujem to za svoju povinnosť, keďže som ho vymenoval za premiéra,“ povedal Zeman, keď Babišovi odovzdal vymenúvací dekrét. Prezident potvrdil, že ak vláda nezíska v januári dôveru v parlamente, tak opäť vymenuje Babiša za premiéra a dá mu ešte viac času na jej získanie.

Od vymenovania vlády začala plynúť lehota 30 dní, počas ktorej musí požiadať snemovňu, aby ju odobrila. Kľúčové hlasovanie sa uskutoční v prvej polovici januára 2018. Babiš avizoval, že toleranciu bude hľadať naprieč politickým spektrom. Pred Vianocami sa rozhodol osloviť prvú časť politických strán, zvyšok si necháva na rozhovory po 1. januári. Verí, že v programovom vyhlásení vlády nájdu viacerí poslanci aj časti z volebného programu svojich strán, takže by mohli umožniť fungovanie menšinovej vlády.

Ešte pred vymenovaním za premiéra Babiš poskytol rozsiahly rozhovor pre denník Pravda. Zmienil sa napríklad o tom, že sa mu pozdáva idea slovenského predsedu vlády Roberta Fica obnoviť na zahraničných trhoch značku made in Czechoslovakia.

Pokiaľ ide o spoločnú európsku menu, vyzerá to tak, že Česko o nej nezačne uvažovať, keď krajinu bude riadiť Babiš: "Stanovenie konkrétneho dátumu pristúpenia k euru musí zodpovedať ekonomickým záujmom Českej republiky, občanov a firiem. Navyše nesmieme dopustiť to, čo sa stalo napríklad práve na Slovensku, aby sa po prijatí spoločnej meny skokovo zdražovalo,“ uviedol pre Pravdu. V ďalšej odpovedi sa vrátil k tejto téme: "V súčasnosti nie je euro pre Česko výhodné, pretože hrozí, že budeme musieť ručiť za dlhy iných štátov, ktoré naši občania neurobili.“