Vanity Fair si vystrelil z Clintonovej. Časopis sa ospravedlnil, potom sa ozval Trump

Cez víkend sa na webovej stránke magazínu objavilo video s prípitkami pre Clintonovú a jednotliví hovorcovia v ňom bývalej kandidátke a ministerke zahraničia dávajú rady do budúceho roka. Jedna z nich znie, že by sa mala venovať napríklad pleteniu, dobrovoľníckej práci alebo akémukoľvek inému koníčku, ktorý by ju odviedol od zámeru uchádzať sa znova o prezidentský pos­t.

Na sociálnych sieťach sa rýchlo ozvali americkí liberáli a priaznivci Clintonovej. Niektorí vyzvali k bojkotu časopisu, ďalší pálili jeho vydanie. Mnohí video, ktoré malo byť iba ľahkým žartom, nepovažujú za vtip a odporučili Vanity Fair, aby sa držal svojho remesla, totiž rozhodoval, ktorá z celebrít kráčajúca po červenom koberci bola oblečená najlepšie.

Myslené ako žart

Magazín v stredu vydal vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že video bolo myslené ako žart, ale bohužiaľ „prestrelili“.

Trump na twitteri napísal, že časopis kvôli drobnému odporu podlieza. Napísal tiež, že Anna Wintourová „je bez seba zo smútku a prosieb o odpustenie“. Wintourová je ale šéfredaktorkou nie Vanity Fair, ale časopisu Vogue.

Feministky sa pridali

Ku kritike sa pripojili aj feministky, ktoré časopis vyzvali, aby prestal ženám hovoriť, čo majú alebo nemajú robiť. Shannon Wattsová, ktorá sa angažuje v boji proti držbe zbraní, sa pýtala, či niekto niekedy odporúčal pletenie iným (neúspešným kandidátom), ako napríklad Al Gorovi, Mittovi Romneymu alebo Johnovi Kerrymu.

„Dlhujete Hillary ospravedlnenie, už vás nemienim čítať,“ napísal jeden používateľ twitteri na adresu časopisu. Clintonová zatiaľ ponechala túto vec bez komentára.