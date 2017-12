Požiar v obytnom dome v Bronxe si vyžiadal najmenej 12 životov

Tento požiar sa považuje za jednu z najtragickejších udalostí svojho druhu za posledné roky v New Yorku.

Najmenej 12 osôb prišlo o život pri požiari v obytnom dome v newyorskej štvrti Bronx. Informoval o tom na mimoriadnej tlačovej konferencii v noci na piatok starosta New Yorku Bill de Blasio.

Medzi obeťami požiaru, ktorý vypukol štvrtok večer miestneho času, je aj ročné dieťa. Tento požiar sa v americkej metropole považuje za jednu z najtragickejších udalostí svojho druhu za posledné roky.

Niekoľko ďalších obyvateľov domu utrpelo zrania, štyria z nich sú v ohrození života.

Predstaviteľ hasičov Daniel Nigro označil požiar s ohľadom na vysoký počet strát na životoch za „historický svojou závažnosťou“.

Hlásenie o horiacom bytovom dome neďaleko zoologickej záhrady v Bronxe a univerzity Fordham dostali hasiči krátko pred 19.00 h miestneho času, informovala spravodajská stanica BBC. Na mieste zasahovalo okolo 160 hasičov a ďalší záchranári. Plamene sa medzičasom podarilo dostať pod kontrolu. Príčina vzniku požiaru nebola bezprostredne zná­ma.

V päťposchodovej obytnej budove sa nachádzalo vyše 20 bytov. Postavená bola pred viac než sto rokmi, uviedol denník New York Times. Obyvateľov z domu evakuovali do neďalekej školy. New York aktuálne zasiahla vlna chladného počasia.