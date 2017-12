Terorizmus ohrozuje svet

Tento rok sa skoro každý mesiac stal niekde na svete teroristický útok. Už 8. januára zabíjal kamión v Jeruzaleme a medzi posledným útokom v New Yorku, kde 11. decembra na autobusovej stanici na Manhattane explodovala nálož, sa stali štyri útoky v Londýne a ďalšie dva v Paríži. Teror sa nevyhol ani Štokholmu, Manchestru, Hurgade, Barcelone či Petrohradu.



Októbrový masaker v somálskom Mogadiši patril k najväčším útokom vôbec, mal 512 obetí. Autor: SITA/AP, Farah Abdi Warsameh

Tento rok najviac útočili tzv. spiaci teroristi. Patril medzi nich aj Akajed Ullah (27), imigrant z Bangladéša, ktorý sa do USA dostal v roku 2011 na základe rodinného víza, ktoré umožňuje spájať rodiny. Rodičia atentátnika boli totiž už dávnejšie v USA a aj preto spomínané vízum neoficiálne volajú „reťazové“. Ich držiteľov podľa portálu FAN často kontaktujú teroristi z tzv. Islamského štátu (IŠ).

Dva typy teroristov

Organizácia ma dve skupiny útočníkov. Prvou sú vojaci-maharib, čo je aj prípad Bangladéšana Ullaha, ktorý sa rozhodol sám zaútočiť. Ak by však konal v rámci bunky riadenej centrálou IŠ, tak by bol vojakom-džundim začleneným do štruktúry IŠ po zložení prísahy. Vojaci-maharib sú nebezpečnou zbraňou organizácie, pretože sa len veľmi ťažko dajú odhaliť agentúrnou kontrarozviedkou. Aj keď útočník nie je profesionálnym zabijakom, svojím činom dosahuje hlavný cieľ: vyvolať paniku a publicitu v médiách.

Dielom vojakov maharib boli aj tohtoročné teroristické útoky v Londýne a Paríži, kde ich aktéri použili kuchynské nože, alebo vozidlá nasmerovali do nič netušiacich chodcov. Impulz získavali zo sociálnych sietí.



Hotovú spúšť zanechali desiatky teroristov po útoku v meste Bir al-Abd na severe Sinajského polostrova. Autor: SITA/AP, Tarek Samy

Európska ani americká polícia si s takýmito útokmi zatiaľ nevie poradiť. Vďaka neprofesionalite útočníkov však ich akcie majú menej obetí než plánovali. Na to sa však nedá spoliehať, stačí si spomenúť na nórskeho masového vraha Breivika, ktorý pozabíjal desiatky obetí.

Dvadsaťtisíc útokov ročne

Denne vo svete zaznamenávame v priemere 50 teroristických útokov. Tie pácha 2 558 teroris­tických organizácií, ale aj tzv. osamelí vlci.



Newyorskí policajti sú v pohotovosti po útoku osamelého teroristu na Manhattane. Autor: Reuters, BRENDAN MCDERMID

Podľa kriminológov z Univerzity v Marylande ročne padne za obeť 20 000 teroris­tických útokov až 50 000 ľudí. Vedci majú databázu útokov od roku 1970 a tvrdia, že počet teroristických útokov a ich obetí narastá. Mnohí z tých, čo bojovali na strane teroristickej organizácie tzv. Islamského štátu či šírili násilie pod zástavou hnutia Al Kajdá, sa po prehre v Iraku a Sýrii vracajú domov, kde budú pokračovať v násilnostiach. Len na africký kontinent smeruje okolo osemtisíc teroristov. Práve tu sa koncom novembra odohral najväčší masaker v novodobých dejinách Egypta.

„Krvavý kúpeľ spáchalo 25 až 30 teroristov pod zástavou IŠ v mešite Ravda v meste Bir al-Abd na Sinaji. Vyžiadal si 305 obetí vrátane 27 detí. Zranenie utrpelo 128 ľudí,“ informovala agentúra MENA. O krutosti útočníkov, ktorí sa neúspešne pokúšajú skryť násilie za korán, svedčia výpovede svedkov.

„Priviezli sa na štyroch vozidlách. Najmenej desať útočníkov vtrhlo do mešity a spustilo zúrivú paľbu do veriacich. Použili aj granáty. Utiecť sa nedalo, pretože tesne pred útokom zablokovali všetky východy horiacimi autami. A ak sa aj niekomu podarilo vyjsť von, tak ho zastrelili,“ informoval jeden zo svedkov.

V súvislosti s útokom na Sinaji pripomenul britský politológ H. A. Hellyer, že primárnym terčom väčšiny útokov sú moslimovia. „Viac ako ktokoľvek iný bojujú proti teroristickým skupinám. Namiesto obviňovania moslimov by sme si mali priznať, že moslimovia sú dôležitou súčasťou kampane proti radikálnemu extrémizmu,“ konštatoval odborník na terorizmus v denníku The Guardian. Podľa neho však doterajší vývoj zároveň potvrdzuje, že islamskí teroristi zabíjajú všetkých, ktorí im stoja v ceste k realizácii ich plánov – moslimov aj nemoslimov. „Pomyselný bič už dlho plieska vo vzduchu. Dokazujú to trosky irackých mešít,“ upozorňuje Hellyer.

Zatiaľ čo je svet v šoku, teroristi chystajú útoky na rôznych miestach.