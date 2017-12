Turecko a Rusko podpísali zmluvu o financovaní nákupu systému S-400

Predstavitelia Turecka a Ruska podpísali v piatok zmluvu o financovaní nákupu v Rusku vyrobeného systému protivzdušnej obrany S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov (2,08 miliardy eur). Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na turecké médiá.

Denník Hürriyet uviedol, že zmluvu o pôžičke na nákup štyroch kompletov S-400 s raketami zem-vzduch podpísali v tureckom hlavnom meste Ankara.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v septembri oznámil, že jeho krajina podpísala dohodu o nákupe najmodernejšieho ruského systému protivzdušnej obrany. Na Západe tento kontrakt vyvolal znepokojenie, keďže Turecko je členským štátom Severoatlantickej aliancie a niektoré jej členské krajiny vyslovili obavy, že systém S-400 nie je kompatibilný s jej zbraňovými systémami.

Turecko podľa Sergeja Čemezova, šéfa ruskej štátnej zbrojárskej spoločnosti Rostech, zaplatí 45 percent dohodnutej sumy; zvyšných 55 percent mu poskytne Rusko vo forme pôžičiek. S prvými dodávkami súčastí systému do Turecka sa počíta v marci 2020.

Čemezov zdôraznil, že Turecko dostane komplety S-400 ako vôbec prvá členská krajina Severoatlantickej aliancie.

Partneri Turecka v NATO sa v súčasnom období zvýšeného napätia medzi Ruskom a Západom obávajú aj utužovania vojenskej spolupráce medzi Moskvou a Ankarou.

S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany – v prevádzke je od roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov.

Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.