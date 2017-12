Prvá schôdza katalánskeho parlamentu bude 17. januára, vyhlásil Rajoy

Prvá, ustanovujúca schôdza nového katalánskeho parlamentu bude 17. januára. Oznámil to v piatok španielsky premiér Mariano Rajoy – týždeň po tom, ako v katalánskych regionálnych voľbách získali opäť najviac mandátov separatistické strany.

Zatiaľ nie je úplne jasné, či separatistické strany budú schopné vytvoriť vládu. Osem zo 70 zvolených poslancov je buď na úteku pred spravodlivosťou, alebo vo väzení v Španielsku. Zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont je v belgickom Bruseli.

Po sformovaní parlamentu musia poslanci zvoliť kandidáta na šéfa regionálnej vlády a ten bude čeliť hlasovaniu o dôvere, pripomína agentúra Reuters.

Po tom, ako katalánsky parlament 27. októbra schválil jednostranné vyhlásenie nezávislosti od Španielska, je región pod priamou správou Madridu.

V rámci opatrení prijatých španielskou vládou došlo k rozpusteniu katalánskeho parlamentu, vypísaniu predčasných volieb a zosadeniu regionálnej vlády. Španielsky premiér Rajoy dúfal, že vo voľbách 21. decembra uspejú unionistické strany, ale tesnú väčšinu parlamentných mandátov získali strany podporujúce nezávislosť Katalánska. Silný mandát však z volieb má aj promadridská liberálna strana Občania.

Madrid ubezpečil, že jeho správa nad Katalánskom sa skončí hneď po tom, ako katalánsky parlament uvedie do úradu novú katalánsku exekutívu.

Zosadený katalánsky líder Puigdemont vyzval španielsku vládu, aby mu povolila vrátiť sa do vlasti. Domov by sa chcel vrátiť včas na to, aby stihol ustanovujúcu schôdzu katalánskeho parlamentu a znovu sa stal vodcom tohto regiónu. Stále mu však hrozí v Španielsku stíhanie pre jeho úlohu pri organizovaní protizákonného októbrového referenda o nezávislosti a iniciovaní procesu odtrhnutia sa od Španielska.

Rajoy vyjadril pripravenosť na dialóg s novou katalánskou vládou, ak jej predstavitelia budú dodržiavať španielsku ústavu. Rokovať chcel s víťazom volieb, ktorým je volebná líderka katalánskej odnože liberálnej strany Občania Inés Arrimadasová. Rajoy zároveň odignoroval výzvu na dialóg, ktorú mu z Bruselu tesne predtým adresoval práve Puigdemont, ktorý sa s premiérom chcel stretnúť v niektorej z krajín Európskej únie okrem Španielska, keďže tam mu hrozí trestné stíhanie za vzburu.