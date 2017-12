Finančná pomoc sa v Afrike dostáva skôr do bohatších častí, zvyšuje tak nerovnosť, zistil vedec

Vo svojom článku to napísal profesor Ryan Briggs z katedry politických vied na polytechnickej univerzity Virginia Tech na základe analýzy rozvojových projektov Africkej rozvojovej banky a Svetovej banky z rokov 2009 a 2010.

Briggs rozdelil africký kontinent na viac ako 10 500 „buniek“ a každej priradil hodnoty zodpovedajúce miestnej populácii, úrovni chudoby a množstvu prijatej finančnej pomoci. Analýza ukázala, že viac prostriedkov končí v oblastiach, kde je v noci viac svetla, ktoré sú bližšie veľkým mestám, prípadne tomu hlavnému a kde je nižšia úroveň podvyživených detí. Tento nepomer vraj nevyplýva z toho, že v bohatších, mestských bunkách žije viac ľudí.

Podľa publicistického serveru Quartz je ukážkovým príkladom súčasného stavu Keňa, kde majú chudobnejšie časti na severe a severovýchode oveľa menší počet medzinárodných projektov ako bohatšie regióny okolo metropoly Nairobi a na západe pri Viktóriinho jazera.

U niektorých druhov finančnej pomoci je zacielenie na rozvinutejšie regióny pochopiteľné. „Napríklad dáva zmysel, že prostriedky určené na rozvoj prístavných zariadení poputujú do pobrežného mesta, hoci dané mesto už relatívne prosperovalo,“ poznamenal Briggs na webe denníka The Washington Post. „Ale pomoc na podporu škôl, ciest, zavedenie elektriny, zlepšenie hygieny, zdravotníckych kliník a ďalších cieľov by mala mieriť do chudobnejších miest vnútri štátov. Bežne sa tak, zdá sa, nedeje,“ pokračuje vedec.

Úloha finančnej podpory v Afrike a jej efektivita je dlho kontroverznou témou a napríklad ekonómka zambijského pôvodu Dambisa Moyoová s titulmi z Harvardu aj Oxfordu v minulosti vystupovala proti nej. Svetová banka uvádza, že globálna chudoba je na ústupe; podľa Briggsa sú ľudia s extrémne nízkymi príjmami stále horšie dosiahnuteľní, pretože drvivá väčšina z nich býva na vidieku.

„Ak chcú darcovia odstrániť extrémnu chudobu a znížiť nerovnosť, budú musieť väčší diel svojich výdavkov presmerovať do miest, kde extrémne chudobní ľudia žijú. Takáto zmena však môže znamenať, že celkovo zasiahnu menší počet ľudí,“ napísal profesor univerzity v Blacksburgu v štáte Virginia.