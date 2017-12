Rusko poprelo správu o porušení sankcií voči KĽDR

Vyhlásenie prišlo ako reakcia na správu tlačovej agentúry Reuters, podľa ktorej nemenované bezpečnostné zdroje zo západnej Európy uviedli, že k prípadom prečerpávania ropy z ruských tankerov do severokórejských lodí dochádzalo v októbri a novembri, čo predstavuje porušenie sankcií.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení zverejnenom ruskými tlačovými agentúrami napísalo, že Rusko „plne a prísne dodržiava režim sankcií“.

Vo vyhlásení sa neuvádzalo, či ruské plavidlá dodávali alebo nedodávali palivo severokórejským lodiam. Zdôrazňovalo sa v ňom, že rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN zavádzajú limity na dovoz rafinovaných ropných produktov do Severnej Kórey, ale úplne ho nezakazujú.

BR OSN jednomyseľne schválila niekoľko kôl sankcií proti KĽDR za jej raketové testy a jadrový program – vrátane prísnej novej rezolúcie OSN z tohto mesiaca, pripomenula agentúra AP.

Táto rezolúcia obsahuje aj prudké zníženie limitov pre dodávky rafinovaných ropných produktov, ako sú benzín, nafta a ťažký olej, do komunistickej krajiny. Rezolúcia tiež požaduje, aby členské krajiny OSN do 24 mesiacov vykázali zo svojho územia severokórejských pracovníkov. Predpokladá sa totiž, že príjem, ktorý posielajú domov, využíva Pchjongjang na financovanie vývoja zbraní.

Členské krajiny OSN budú na základe spomínanej prísnej rezolúcie môcť tiež vo svojich vodách či prístavoch zadržať a preverovať plavidlá podozrivé z prepravy zakázaného tovaru do a z KĽDR; týka sa to napríklad uhlia a ropy.

Washingtonu sa do rezolúcie nepodarilo presadiť ešte tvrdšie opatrenia, ktoré by zakazovali všetok dovoz ropy a zmrazovali by zahraničný majetok severokórejskej vlády aj vodcu Kim Čong-una.