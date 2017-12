Maďarské Gripeny museli vzlietnuť pre lietadlo, ktoré sa nehlásilo

Stíhačky JAS-39 Gripen museli v sobotu ráno nakrátko vzlietnuť z leteckej základne v Kecskeméte po tom, čo zo Slovenska do maďarského vzdušného priestoru vstúpilo lietadlo, bez toho, aby nadviazalo spojenie s letovými dispečermi. S odvolaním sa na ministerstvo obrany o tom informovala agentúra MTI. Nakoniec sa ukázalo, že išlo o planý poplach.

Lietadlo Boeing 748 s nespresneným počtom cestujúcich na palube vletelo do maďarského vzdušného priestoru o 10:29 SEČ, nenaviazalo však spojenie s riadením letovej prevádzky. Do Maďarska priletelo zo Slovenska, na svoju cestu však vyrazilo zo Spojených štátov a namierené malo do Bahrajnu.

Nakoniec sa dispečerom podarilo s lietadlom nadviazať spojenie a piloti, pôvodom švédskych stíhačiek, ktoré používa aj české letectvo, sa mohli vrátiť na leteckú základňu v Kecskeméte v strednom Maďarsku. Boeing pokračoval na svojej ceste na Blízky východ, uviedlo vo vyhlásení maďarské ministerstvo.