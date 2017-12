Seehofer: Nemecko musí mať novú vládu najneskôr vo Veľkej noci

Lídri nemeckých konzervatívcov a sociálnych demokratov sa musia dohodnúť na prípadnom obnovení veľkej koalície najneskôr do Veľkej noci. Pre agentúru DPA to v sobotu uviedol šéf bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer.

„Veľká noc je úplne posledným termínom,“ vyhlásil Seehofer. „Ak by sa nám nepodarilo za takýto čas zostaviť vládu, povedal by som, že sme si my, ako profesionálni politici, nesplnili svoju úlohu“.

Veľkonočné sviatky pripadajú v roku 2018 na prelom marca a apríla.

Vedúci činitelia Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) úradujúcej kancelárky Angely Merkelovej, sesterskej CSU a Sociálnodemokra­tickej strany Nemecka (SPD) sa majú 3. januára stretnúť na predbežných rozhovoroch. V dňoch 7. až 12. januára by mali potom prebiehať rozsiahlejšie sondážne rozhovory. Ich priebeh by mal ukázať, či bude možné pristúpiť k oficiálnym koaličným rozhovorom.

Ak by strany únie a SPD dospeli počas vzájomných sondáží k pozitívnemu záveru, o otvorení koaličných rokovaní budú musieť ešte rozhodnúť delegáti mimoriadneho zjazdu SPD naplánovaného na 21. januára.

Prinesie jar rozuzlenie?

Pozorovatelia predpokladajú, že prípadné koaličné rokovania by mohli trvať až do marca. V prípade úspešného zavŕšenia týchto rozhovorov by mohlo mať Nemecko novú spolkovú vládu koncom marca.

Nemeckým stranám sa nedarí zostaviť riadnu novú vládu od parlamentných volieb z 24. septembra, čo je najdlhšie takého obdobie v povojnových dejinách Nemecka. Prvý pokus o vytvorenie tzv. jamajskej koalície strán únie, liberálov z FDP a zelených v novembri stroskotal.

V prípade, že zlyhá aj druhý pokus o obnovenie súčasnej veľkej koalície CDU/CSU s SPD alebo aspoň o zaistenie podpory pre prípadnú menšinovú vládu, hrozia Nemecku predčasné voľby. Medzi oboma tábormi však podľa agentúry DPA stále pretrvávajú hlboké rozpory v zásadných otázkach, ako sú migračná politika, zdravotné poistenie či európska integrácia.