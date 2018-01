Trump: rok 2018 bude úžasný a fantastický

Podľa šéfa Bieleho domu bude pokračovať rast na burze a podniky budú ďalej prichádzať do USA. Z úspechov roka uplynulého Trump vyzdvihol daňovú reformu, umožnenie ťažby ropy a plynu v Arktickej národnej prírodnej rezervácii a zrušenie povinného zdravotného poistenia.

Na otázku, čo hovorí na hrozbu severokórejského vodcu Kim Čong-una týkajúcu sa jadrových zbraní, odpovedal: „Uvidíme“. Kim Čong-un v novoročnom prejave povedal, že má na svojom stole ovládač jadrových zbraní a použije ho v prípade ohrozenia svojej krajiny. Povedal tiež, že na dostrel severokórejských rakiet sú celé Spojené štáty.

Rok 2017, keď nastúpil do prezidentského úradu, si Trump pochvaľoval ešte pred večernými oslavami. „Aký to bol rok, a to sme ešte len začali,“ povedal. Na twitteri napísal: „Spoločne robíme Ameriku zase významnú. Šťastný Nový rok !!“

Trump trávil sviatky konca roka v Palm Beach, kde má svoje sídlo. Do Washingtonu sa má vrátiť v pondelok.