V Kalifornii sa otvorili obchody s marihuanou na rekreačné účely

V Spojených štátoch je na federálnej úrovni marihuana nelegálna a lekárske konope možno užívať v 29 štátoch USA. Na rekreačné účely je jej predaj okrem Kalifornie povolený v siedmich ďalších štátoch únie.

Úderom polnoci (dnešných 11:00 SEČ) sa v Kalifornii stalo legálne užívanie marihuany na rekreačné účely pre osoby staršie ako 21 rokov. Držať môžu až 28 gramov drogy a doma si môžu vypestovať až šesť rastlín marihuany. Legalizáciu občania najľudnatejšieho amerického štátu schválili v referende, ktoré sa konalo predvlani v novembri spolu s prezidentskými voľbami, v ktorých zvíťazil Donald Trump.

Niektorí ľudia podľa agentúry AP uvítali príchod nového roku nie pozdvihnutím pohára šampanského, ale zapálením cigarety s marihuanou, takzvaného jointa.

Tatér: Tráva mnohým pomáha

„Je to niečo, na čo sme vždy čakali,“ povedal agentúre AP Johnny Hernandez, tatér z mesta Modesto. „Môže to pomôcť toľkým ľuďom a neexistuje dôvod, prečo by sme sa o to nemali podeliť,“ dodal a vyjadril nádej, že legalizácia rekreačného užívania marihuany v Kalifornii prispeje k odstráneniu stigmy, ktorá podľa neho na droge stále je. „Ľudia by si mohli uvedomiť, že tráva nie je zlá. Mnohým ľuďom pomáha,“ povedal Hernandez.

Jeden z prvých obchodov s marihuanou, ktoré sa otvorili, je v Oaklande. Kúpychtivým záujemcom sa otvoril už o 06:00 miestneho času (15:00 SEČ).

Nájsť obchod s licenciou, v ktorom bude možné si marihuanu legálne kúpiť, však nebude podľa agentúry AP aspoň z počiatku také ľahké, ako by sa mohlo zdať. Nutné povolenie totiž doteraz získalo len 90 obchodov. Väčšina z nich je vo veľkých mestách a ich okolí, napríklad v San Diegu, Santa Cruz, v okolí San Francisca a Palm Springs.

Dostupná spočiatku nebude marihuana napríklad v Los Angeles a priamo v San Franciscu, pretože miestne úrady nestihli schváliť potrebné vyhlášky, na základe ktorých by sa mohli začať vydávať licencie nutné na predaj. Napríklad Fresno, Bakersfield a Riverside sa však zaradili medzi mestá, ktoré na svojom území predaj marihuany na rekreačné účely zakázali.

Na lekárske účely sa smie marihuana v Kalifornii predávať už od roku 1996. Predávať marihuanu na rekreačné účely je okrem Kalifornie povolené v Colorade, Oregone, Washingtone, Nevade a na Aljaške; v Massachusettsi a Maine by mal predaj začať v priebehu tohto roka. Podľa agentúry Reuters tak v amerických štátoch, kde je možné marihuanu na rekreačné účely kupovať, teraz žije každý piaty Američan.