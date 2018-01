Útok utečenca v Nemecku vzkriesil debaty o testoch na určovanie veku migrantov

V Nemecku sa znovu diskutuje o tom, či je potrebné prichádzajúcich mladistvých migrantov podrobovať zdravotným testom, ktoré by pomohli určiť ich vek.

Proti tomuto postupu, ktorý podporuje predovšetkým časť politikov konzervatívnej únie CDU / CSU, sa ale stavia mnoho lekárov, podľa ktorých by bol nielen príliš drahý, ale tiež protizákonný.

Nové kolo debaty sa rozvinuli po útoku pätnásťročného Afganca, ktorý minulý týždeň na západe spolkovej republiky dobodal rovnako starú nemeckú dievčinu, s ktorou predtým chodil. Otec obete následne vyjadril presvedčenie, že je Afganec o poznanie starší.

Preskúmanie jeho veku, ktoré môže mať vplyv na prípadnú výšku trestu, teraz môže bez problémov nariadiť súd,vo väčšine utečencov je ale situácia zložitejšia.

Veľká neistota

Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann (CSU) preto požaduje, aby bolo možné medicínsky preverovať vek u všetkých prichádzajúcich utečencov, u ktorých nie je zjavné, že sú deťmi. Jeho strana to chce presadzovať aj v nadchádzajúcich rokovaniach o novej vláde medzi CDU / CSU a sociálnymi demokratmi (SPD). Pre lekárske preskúmanie veku sa vyslovil aj podpredseda CDU Thomas Strobl, a proti nie je ani expert SPD na zdravotníctvo Karl Lauterbach.

Lekári ale dávajú najavo iný názor. „Vyšetrenia sú náročné, drahé a sprevádza ich veľká neistota,“ povedal denníku Süddeutsche Zeitung prezident spolkovej lekárskej komory Frank Ulrich Montgomery. Ani lekárske, ani psychologické testy podľa neho nemôžu presne určiť vek migrantov, a preto povinný test tohto typu odmieta.

V Berlíne a Hamburgu bežné Keby sa testy robili u každého utečenca, išlo by podľa Montgomeryho navyše o prílišný zásah do osobnej sféry. „Röntgen bez lekárskeho dôvodu je zásah do nedotknuteľnosti tela,“ je presvedčený. Práve röntgen zápästia je jednou z metód, ktorá sa na určenie veku najčastejšie používa. Podľa Montgomeryho ale súčasné pravidlá ochrany pred žiarením taký test umožňujú len v rámci trestného konania.

Testy, ktorých súčasťou je aj kontrola pohlavných orgánov, kritizujú aj združenie detských psychológov. Napriek tomu ich spolkove krajiny Berlín a Hamburg už niekoľko rokov robia. Časť žiadateľov o azyl posielajú na vyšetrenie do tamojších univerzitných kliník, pri ktorých sa utečencom röntgenujú ruky a hruď, meria výška, váha alebo pohlavné orgány. Jedno také vyšetrenie v Berlíne stojí 1500 eur.