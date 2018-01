Trump útočí na voliča

Rok 2018 bude pre amerického prezidenta Donalda Trumpa rokom pravdy. V novembri budú obyvatelia Spojených štátov voliť tretinu Senátu a celú Snemovňu reprezentantov. V tejto chvíli obe komory Kongresu ovládajú Trumpovi republikáni. Ak by sa tento stav podarilo demokratom zvrátiť, Trump by bol vo veľkých politických problémoch, ktoré by za istých okolností mohli viesť až k jeho odvolávaniu.