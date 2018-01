Neistota vo svete nahráva konfliktom

Nová americká národná bezpečnostná stratégia hovorí o konkurenčnom boje veľmocí o postavenie na svetovej scéne. Ale zároveň do toho vstupujú regionálne mocnosti so svojimi predstavami. Hoci potenciál Spojených štátov robí z Ameriky stále jednoznačne najdôležitejšiu krajinu sveta, viaceré ohniská napätia ako Blízky východ či Severná Kórea ukazujú, že v súčasnom geopolitickom mixe nie je nikto hegemón. „Nová národná bezpečnostná stratégia USA správne upozorňuje na to, že desaťročia trvajúca snaha takpovediac socializovať ruských a čínskych lídrov do existujúceho medzinárodného poriadku nebola úspešná. Dokument sa realisticky stavia k možným hrozbám, ktoré predstavujú,“ uviedol pre Pravdu odborník na medzinárodné vzťahy Walter Ladwig z King's College v Londýne. Staré aj nové veľmoci zapĺňajú vákuum, ale rovnako to robia aj neštátni aktéri. Príkladom posledných rokov je teroristická organizácia Islamský štát (IS), ktorá v Sýrii a Iraku už síce stratila takmer všetko územie, ale jej džihádistická ideológia určite bude stáť za ďalšími útokmi extrémistov. Skupiny ako IS však na Blízkom východe tiež využívajú nábožensko-politický konflikt, ktorý vedú šiitský Irán a sunnitská Saudská Arábia. Kým súperenie veľmoci nie je nič nové, zmenou je neistota, ktorá stále sprevádza vládu Donalda Trumpa. Bude Amerika hľadať diplomatické riešenie vo vzťahu ku KĽDR alebo postupne uprednostní silové kroky? Ako sa vyvinie vzťah Washingtonu a Moskvy, a možno ešte dôležitejšie, čo môžeme očakávať od vzťahu USA a Číny? A kde tu majú miesto americkí spojenci? A ďalšou neznámou je, ako sa svet technologicky mení. Politici čoraz ťažšie oslovujú voličov, ktorí sa uzatvárajú do vlastných sociálnych bublín, kde je "realita“ iba podľa ich predstáv. Tento vývoj však môže časť spoločnosti priviesť k radikalizmu najrôznejšieho druhu a k snahe presadzovať extrémne riešenia.