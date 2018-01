Putin a Orbán sú tutovky roka

Jeden pri moci strávil už 18 rokov a druhý 12. Vladimir Putin a Viktor Orbán sa ani v roku 2018 nechystajú skončiť. Ruského prezidenta i maďarského premiéra na jar čakajú voľby, do ktorých idú ako jednoznační favoriti.

Istí sú si aj bookmakeri najväčšej svetovej burzy stávok, ktorí nastavili kurzy na oboch šampiónov politickej dlhovekosti mimoriadne úzkoprso. Ten, kto si staví na víťazstvo Orbánovho Fideszu, môže v prípade jeho úspechu rátať na každé vložené euro iba s dvoma centami zisku, a ten, kto tipuje triumf Putina, dokonca zarobí len jediný cent.

Žiadne prieskumy verejnej mienky v Rusku ani v Maďarsku opozičným konkurentom nedávajú ani najmenšiu šancu. Putin, ktorý si dlhodobo udržiava podporu viac ako štyroch pätín Rusov, si môže byť prakticky istý, že nik z vyzývateľov si od neho nevynúti ani druhé kolo volieb. „Opravné“ kolo by musel absolvovať vtedy, ak by v tom prvom, 18. marca, nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov.

V oboch voľbách, kde favoriti sú nielen súťažiacimi, ale vďaka pevnému ovládnutiu všetkých mocenských pák do značnej miery aj autormi pravidiel hry a rozhodcami, zostali už iba vedľajšie zápletky. Putinovi pôjde o to, aby čo najmenej voličov zostalo doma. Kremeľ si vytýčil za cieľ prinajmenšom 70-percentnú účasť, ktorá by šéfovi Kremľa na ďalších šesť rokov dala mimoriadne silný mandát národného vodcu. Orbán zase túži nielen po jednoduchej parlamentnej väčšine, ktorá mu znova na štyri roky umožní vládnuť bez hľadania koaličného partnera, ale podľa možnosti až dvojtretinovej, aby si podľa ľubovôle mohol prispôsobovať ústavu vlastným potrebám.