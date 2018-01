Prvé incidenty v Piranskom zálive: Slovinská loď zastavila chorvátskeho rybára

V Piranskom zálive, o ktorý sa sporia Chorvátsko so Slovinskom a ktorý Chorváti nazývajú Savudrijská vala, trvá napätie, ale k žiadnym vážnejším incidentom zatiaľ nedochádza.

Ľubľana pohrozila chorvátskym rybárom pokutami vo výške desiatok tisíc eur, ak budú loviť vo vodách, ktoré Slovinci považujú za svoje na základe arbitrážneho rozhodnutia. Záhreb však tento verdikt neuznáva.

Medzinárodný arbitrážny súd koncom minulého júna priznal Slovinsku značnú časť Piranského zálivu a koridor, ktorý Slovincom poskytuje prístup na otvorené more. Chorvátsko súd v roku 2015 ale označilo za skompromitovaný a arbitráž odmietlo.

Slovinsko oznámilo, že od 30. decembra začína arbitrážne rozhodnutie realizovať. Vyvolalo tým dôraznú reakciu druhej strany, ktorá v nóte vyzvala susednú krajine, aby sa vyvarovala jednostranných krokov.

Chorvátsky spravodajský web tportal.hr informoval, že strážny čln slovinskej polície zastavil loď jedného chorvátskeho rybára, ktorý ráno priplával do spornej oblasti. Či slovinská polícia rybárovi vymeria nejakú pokutu, ale zatiaľ nie je jasné.

Vysoké pokuty

„V jednej chvíli priplávala slovinská polícia, ale pri nás boli po celú dobu dva naše policajné člny. Slovinci nás upozornili, že sa nachádzame v slovinskom pobrežnom mori a zrejme si zapísali našu registráciu,“ vykreslil udalosť rybár pre regionálnu televíziu N1. „Ak od nich dostanem pokutu, odovzdám ju nášmu štátu,“ dodal.

Tportal.hr poznamenal, že mnohí chorvátski rybári prestali plávať na more, keď sa dozvedeli o tom, že Slovinci hrozia vysokými pokutami za lovenie rýb vo vodách, ktoré teraz považujú za svoje.

Chorvátska ministerka zahraničia Marija Pejčinovičová Buričová v televíznom rozhovore, ktorý v utorok večer poskytla pre reláciu „RTL danas“, dôrazne nároky Slovinska odmietla. Hrozby udeľovania vysokých pokút chorvátskym rybárom pritom označila za „absolútne neprimerané, nezmyselné a nemožné“.

Ochrana všetkými prostriedkami

„Hraničná línia je línia stanovenáod roku 1991, a preto sa v teréne nič nezmenilo. Ide o nesporné chorvátske územia a žiadne slovinské zákony sa na území Chorvátska uplatňovať nemôžu,“ vyhlásila ministerka. Podľa nej by to znamenalo „zmenu alebo pokus o zmenu násilnými prostriedkami v teréne“, voči čomu by sa Chorvátsko chránilo všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii.

Pejčinovičová Buričová tiež zopakovala, že Chorvátsko arbitrážne rozhodnutie neuznáva a že spor je potrebné riešiť dialógom, nie jednostrannými krokmi.