Merkelovej konzervatívci a Schulzovi sociálni demokrati sa chystajú na sondovacie rozhovory o vláde

Obsah rokovania načrtol šéf SPD Martin Schulz, ktorý pri príchode uviedol, že nepôjde o programové body, ale o štruktúru a formu nadchádzajúcich rozhovorov. Na program sa ho aj tak pýtali, pretože CSU prichádza so stále novými požiadavkami na sprísnenie azylovej a migračnej politiky. Schulz ich príliš nekomentoval, odkázal len na nadchádzajúce trojdňové rokovanie politikov CSU, na ktorom má strana požiadavky formálne schváliť.

Predseda CSU a končiaci bavorský premiér Horst Seehofer rozdielne názory strán považuje za normálne. CDU / CSU však podľa neho urobí všetko, aby sa našla rozumná zhoda.

Merkelová nechce menšinovú vládu

Zhoda v rámci sondovacích rozhovorov, ktoré povedie kancelárka Angela Merkelová (CDU), by sa podľa predstáv politikov mala nájsť najneskôr do 12. januára. O deväť dní neskôr potom má zjazd sociálnych demokratov rozhodnúť, či strana, ktorá po prepade v septembrových voľbách chcela odísť do opozície, začne rokovania o konkrétnej podobe koaličnej zmluvy.

Keď by na takej zmluve nastala zhoda, museli by ju potvrdiť stranícke zjazdy CDU a CSU a tiež vnútrostranícke referendum SPD. To môže trvať dva až tri týždne, a preto sa najčastejšie hovorí o tom, že by vláda mohla vzniknúť v druhej polovici marca. Isté to ale nie je, pretože mnoho sociálnych demokratov má obavy z dopadov pokračovania veľkej koalície na budúcnosť ich strany. Uvažujú preto tiež o možnosti podporovať menšinovú vládu CDU / CSU. Takúto variantu ale zase odmieta Merkelová.

Vláda v Nemecku ešte nikdy nevznikala tak dlho ako teraz. Súčasné komplikácie sú aj dôsledkom výrazných zmien, ktoré v jesenných voľbách uznal Spolkový snem. Prvýkrát v ňom zasadla protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD) a vrátili sa do neho slobodní demokrati (FDP).

CDU / CSU a SPD naproti tomu výrazne oslabili a dosiahli historicky zlé výsledky. Realisticky je možné vytvoriť len dve väčšinové vlády – veľkú koalíciu, alebo vládu CDU / CSU, FDP a Zelených. Rokovania o druhej možnosti ale v novembri skrachovali.