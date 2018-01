Gabriel o mieri v Donbase, Klimkin o nemeckom biznise na Kryme

Nemecký minister zahraničia Sigmar Gabriel v Kyjeve, kde rokoval so svojím ukrajinským partnerom Pavlom Klimkinom o situácii v Donbase, zdôraznil nutnosť plniť mierové dohody z Minsku, ktoré majú ukončiť ozbrojený konflikt s proruskými separatistami. Podľa Klimkina je za eskaláciu v Donbase zodpovedné Rusko. Ukrajinský minister sa tiež posťažoval na nemecké firmy pôsobiace na Ruskom anektovanom Kryme.

„Nech by tento proces bol akokoľvek ťažký, akokoľvek by to bol ťažký boj, je nutné pokračovať v plnení minských dohôd a napomáhať nastoleniu ozajstného prímeria, udržateľného mieru a obnove hraníc Ukrajiny,“ povedal Gabriel na spoločnej tlačovej konferencii.

Podľa agentúry Interfax sa tiež vyslovil za to, aby do Donbasu vyslali „ozbrojené a silné“ mierové jednotky OSN, ktoré by pôsobili na celom území ovládanom separatistami.

Myšlienka mierovej misie sa objavila už pred časom, ale kameňom úrazu sa javia protikladné požiadavky: Moskva si nasadenie „modrých prílb“ praje obmedziť na demarkačnú líniu medzi povstalcami a vládnymi vojskami, Kyjev naopak požaduje, aby oddiely OSN kontrolovali aj hranicu s Ruskom, odkiaľ podľa Kyjeva dostávajú separatisti posily, zbrane, muníciu a ďalšie zásoby. Moskva tieto obvinenia popiera.

Nie len Siemens obchodoval s Krymom

Klimkin varoval, že situácia v Donbase je „veľmi napätá“. Hoci na Vianoce a na Nový rok dohodli nové prímerie, v posledných dňoch ukrajinské jednotky podľa Kyjeva čelili nepriateľskej paľbe v 60 prípadoch a 15 vojakov bolo zranených.

Ukrajinský minister tiež pohrozil, že Ukrajina si nájde nielen politické, ale aj právne páky na nemecké firmy, ktoré podnikajú na Ruskom anektovanom Kryme. Išlo podľa neho nielen o „smutný príbeh“ turbín nemeckej firmy Siemens, ktoré vyrobili akoby pre elektrárne v Rusku, ale „podvodne“ sa dostali na anektovaný polostrov, ale aj o partnerov firiem Volkswagen či Adidas. Denník Ukrajinská pravda dodal, že na Kryme pôsobia tiež nemecké firmy Puma, DHL, BMW a Mercedes-Benz.

Siemens sa snažil právnymi krokmi proti svojmu ruskému partnerovi anulovať dodávku turbín na Krym, ale ruský súd minulý mesiac žiadosť nemeckého koncernu odmietol. Už v auguste rovnaký súd zamietol žiadosť o zabavenie turbín.

Dodávky energetických zariadení na Krym zakazujú protiruské sankcie Európskej únie, vyhlásené po anexii polostrova v marci 2014.