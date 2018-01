Čas Británie zvrátiť rozhodnutie odísť z EÚ sa podľa Blaira kráti

Bývalý labouristický premiér Spojeného kráľovstva Tony Blair na svojom webe varoval Britov, že čas na zvrátenie rozhodnutia odísť z Európskej únie sa kráti. Uviedol tiež, že odchod z európskeho bloku by bola pochabosť, ktorú by budúce generácie ľutovali.

„Robíme chybu, ktorú súčasná generácia nevie pochopiť a ktorú nám budúce generácie neodpustia,“ uviedol Blair s tým, že tento rok je posledná možnosť sa rozhodnúť, či novo navrhovaný vzťah s Európou je lepší ako ten súčasný.

„Nijako netajím, že mojou túžbou je, aby Británia zostala v Európskej únii. To by bolo totiž to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré sme od druhej svetovej vojny urobili,“ konštatoval Blair, ktorý na čele Británie stál od roku 1997 do 2007. Varoval tiež, že Británia po odchode z EÚ schudobnie a zoslabne.

Rozhodnutie opustiť EÚ urobili Briti v referende v júni 2016. Pre odchod hlasovalo 52 percent zúčastnených voličov, v únii si naopak želalo zotrvať 48 percent z nich.