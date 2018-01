Agentúra IRNA zverejnila fotografie, na ktorých dav ľudí podporuje nielen centristického prezidenta Hasana Rúháního, ale aj najvyššieho duchovného vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Ako zdôrazňujú miestne zdroje, neznamená to, že sú spokojní s terajšou hospodárskou situáciou v krajine, v ktorej je priemerný vek obyvateľov okolo 36 rokov.

Podľa Teheránu obeťami stretov s políciou, ktoré vypukli minulý štvrtok, je zatiaľ 28 ľudí vrátane policajtov a viac ako 750 demonštrantov skončilo za mrežami. V prípade, že ich obvinia z „nepriateľstva k Bohu“, tak im hrozí aj najvyšší trest. Potvrdil to Músá Gazanfarabádí, šéf teheránskeho revolučného súdu citovaného portálom CentrAsia. Podľa námestníka ministra vnútra až 90 percent zatknutých má menej ako 25 rokov.

Smrť prezidentovi či smrť Amerike

„Irán nie je Sýria,“ ozývalo sa aj v stredu z hrdiel provládnych demonštrantov v narážke na scenár, ktorý sa podobá tomu dnešnému v Iráne. Na nespokojnosť mladých ľudí s rastúcou nezamestnanosťou, ktorá predchádzala vypuknutiu občianskej vojny, reagoval však Damask veľmi neskoro.

Zatiaľ čo v utorok bolo na protivládnych demonštráciách počuť „Smrť Chameneímu“ alebo "Smrť prezidentovi“, o deň neskôr, počas záberov iránskej televízie, bolo už počuť „Smrť Amerike!“ alebo „Smrť Izraelu!“. Svoje dostali aj opozičné skupiny Ľudoví mudžahídovia, ktorých Teherán považuje za podnecovateľov násilností. Prezident Ruhání opätovne upozornil, že Iránci síce majú právo vyjadriť svoj názor, ale pokojnou formou. Zároveň sľúbil aktívnejšiu prácu v rámci riešenia hospodárskych problémov.

„Vláda zdvojnásobí svoje úsilie v snahe vyriešiť otázku nezamestnanosti, znečistenia životného prostredia, či inflácie,“ odkázal prezident obyvateľom. Mnohí pozorovatelia v tejto súvislosti pripomínajú, že Iránci si veľa sľubovali od zrušenia sankcií v roku 2015. Vtedy Teherán uzavrel dohodu so Západom o jadrovom programe, čo znamenalo koniec sankciám. Zlepšenie životnej úrovne však nenastalo.

Oficiálny Teherán obviňuje opozíciu

Podľa francúzskych novín Le Monde práve preto dnes iránski robotníci a čiastočne aj stredná trieda protestujú. „Teherán stojí pred dôležitou výzvou – obnoviť poriadok a v dlhodobej perspektíve udržať pri živote odkaz revolúcie z rokov 1978–1979,“ tvrdia noviny. V tejto súvislosti tvrdia, že za dnešnými stretmi sú nielen krátkodobé, ale aj štrukturálne dôvody. K tým prvým patrí zvýšenie cien (napríklad v prípade vajec je to o 40%), ale aj oznámenie o zastavení mesačných dotácií pre najchudobnejších, či bankrot viacerých bánk.

Oficiálny Teherán však vidí dôvody nepokojov aj inde. „Stoja za nimi opoziční Ľudoví mudžahídovia, ktorí sú bábkami v rukách vonkajších nepriateľov krajiny,“ vyhlásil aj v stredu prezident Rúhání s tým, že pôvodne pokojné protesty zneužili provokatéri, ktorí začali s násilím a ničením. Na najväčšieho „vonkajšieho nepriateľa“ Iránu sa svojimi výrokmi hlavne za posledné dni pasoval prezident USA Donald Trump.

„USA vo vhodnom čase obrovsky podporia protestné akcie proti vláde islamskej republiky. Je to prejav pocty k iránskemu ľudu, ktorý sa pokúša zvrhnúť svoju skorumpovanú vládu,“ vystrelil Trump už tradičnú dávku podpory každému, kto by sa mohol hodiť do plánov globálneho záujmu Washingtonu nielen na Blízkom a Strednom východe. Aj Nikki Haleyová, veľvyslankyňa USA pri OSN už sľúbila, že „v najbližších dňoch“ požiada o zvolanie mimoriadneho rokovania BR OSN v súvislosti s udalosťami v Iráne.

Peskov: Haleyovej ide o zmenu režimu

„Už ma kontaktovala, ale zatiaľ spomínaná téma nie je na programe,“ reagoval na avízo Haleyovej Kajrat Umarov, stály predstaviteľ Kazachstanu, ktorý od 1. januára predsedá BR OSN. V Teheráne však skutočnosť, že žiadna rozprava o Iráne na pôde BR nebude, berú už ako hotovú vec.

„Neprijatie návrhu USA bude pre Trumpa fackou,“ cituje IRNA iránskeho poslanca Ábolfazla Hasana Bejdžího, člena parlamentnej bezpečnostno-zahraničnej komisie. V opačnom prípade by to podľa neho znamenalo "súhlas s narušiteľmi iránskej bezpečnosti“.

Podľa ruského poslanca Alexeja Puškova prípadná americká iniciatíva na pôde BR OSN je „pokusom zmeniť režim v krajine“. „Haleyová sa vždy zoberala mierom a bezpečnosťou v Sýrii. Teraz sa obáva o mier, bezpečnosť a slobodu v Iráne. Inými slovami, ide jej o zmenu režimu,“ reagoval Peskov.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová si v jednej zo sociálnych sietí zase neodpustila pripomenúť Haleyovej nedávnu minulosť.

"Nepochybujem, že americká delegácia má čo povedať svetu. Napríklad Nikki Haleyová sa môže podeliť s americkými skúsenosťami z rozháňania demonštrantov, ako to bolo v prípade masového zatýkania a potlačenia hnutia Occupy Wall Street v roku 2011, či v prípade eliminovania opakujúcich sa protestov v roku 2014 vo Fergusone (predmestie St. Louis, kde policajt zastrelil neozbrojeného černocha – pozn. red.),“ pripomenula Zacharovová.