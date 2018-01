Rakúsko uberie z detských prídavkov aj Slovákom

Rakúska vláda prichádza so zlou správou pre slovenských rodičov, ktorí pracujú v alpskej krajine.

Koalícia sa dohodla na obmedzení vyplácania prídavkov na deti, ktoré žijú v iných členských krajinách EÚ. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý pripravila nová vláda zložená z ľudovcov a krajnej pravice. Ľudovci chceli presadiť túto zmenu už v minulom roku, ale Európska komisia sa ozvala proti, pretože dala najavo, že to nepovažuje za zlučiteľné s európskym právom.

Je to fér, že deti v štátoch, kde sú náklady na život oveľa nižšie, dostávajú oveľa viac peňazí ako deti u nás? Juliana Bognerová-Straussová, rakúska ministerka pre záležitosti rodiny

V roku 2016 smerovalo do európskeho zahraničia z Rakúska 273 miliónov eur určených pre 132-tisíc detí. V prípade slovenských občanov, ktorí sú tam zamestnaní, dostali ich deti žijúce vo vlasti dovedna 63 miliónov eur (napríklad v prípade Česka to bolo len 18 miliónov eur). Údaje za rok 2017 ešte nie sú k dispozícii. Návrh zákona, ktorý hovorí o tzv. indexácii, by mal Rakúsku ročne ušetriť desiatky miliónov eur. Konkrétne sa uvádza suma okolo 114 miliónov eur.

Po novom chce koaličná vláda prispôsobiť výšku vyplácaných dávok nákladom na živobytie v jednotlivých členských krajinách EÚ. Pri vypracovaní kritérií chce vychádzať z údajov Európskeho štatistického úradu. Koaliční predstavitelia predpokladajú, že návrh zákona by mal parlament prijať v prvej polovici tohto roku (text ide najprv do pripomienkového konania). Právna norma by mala nadobudnúť účinnosť od budúceho roku.

Nová vláda tvrdí, že chystaná zmena je správna, pretože v súčasnosti je nespravodlivý systém: „Je to fér, že deti v štátoch, kde sú náklady na život oveľa nižšie, dostávajú oveľa viac peňazí ako deti u nás?“ položila si rečnícku otázku ministerka pre záležitosti rodiny Juliana Bognerová-Straussová.

Najviac peňazí z prídavkov na deti išlo v predminulom roku z Rakúska do Maďarska, keď takmer 39-tisíc pracujúcich rodičov v tejto krajine si rozdelilo medzi potomkov 80 miliónov eur. Slovenskí občania boli na druhom mieste (viac ako 30-tisíc zamestnaných a pre nich už spomínaná suma 63 miliónov eur). V tabuľke nasledujú rodičia z Poľska, Rumunska, Slovinska, Česka, Chorvátska a Bulharska.