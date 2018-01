Kontroverznú knihu o Trumpovi uviedli do predaja o štyri dni skôr

Kontroverznú knihu Fire and Fury: Inside the Trump White House od Michaela Wolffa, ktorá podľa úryvkov zverejnených v niektorých médiách, predstavuje amerického prezidenta Donalda Trumpa v nelichotivom svetle, vydali o niekoľko dní skôr. Vydavateľstvo Henry Holt sa pre tento krok rozhodlo pre „bezprecedentný dopyt“, vysvetlila hovorkyňa spoločnosti pre televíziu CNN. Publikácia, ktorá vznikla predovšetkým na základe rozhovorov s bývalým Trumpovým poradcom Steveom Bannonom a s desiatkami ďalších ľudí z okolia prezidenta, sa mala dostať na trh v utorok.

Šokujúce tvrdenia

Úryvky z knihy zverejnilo viacero médií vrátane magazínov New York, The Hollywood Reporter, GQ či denníka The Guardian. Tieto ukážky obsahujú viacero šokujúcich citátov a tvrdení, ktoré podľa Wolffa zobrazujú chaos a neschopnosť v Bielom dome. Niektoré z Wollfových tvrdení sú už aj potvrdené, kniha však podľa prvotných recenzií miestami obsahuje aj chyby. U spoločnosti Amazon už publikácia dosiahla prvenstvo v rebríčku predajnosti, čo naznačuje, že si ju predobjednali tisícky čitateľov. Zatiaľ ale nie je jasné, kedy sa predobjednané výtlačky dostanú k svojim majiteľom, píše CNN.

Uvedenie knihy na trh oznámili len niekoľko hodín po tom, ako Trumpov právny zástupca Charles Harder poslal vo štvrtok Wolffovi a tiež vydavateľstvu výzvy, v ktorých ich žiadal jej vydanie zastaviť, dokonca „úplne a kompletne odvolať“ jej obsah a prezidentovi sa ospravedlniť. Podľa právnych expertov je ale nepravdepodobné, že by vydanie knihy skončilo na súde.

Už reagoval, viackrát

Donald Trump na knihu reagoval viackrát na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. V piatok napríklad uviedol, že publikácia je „plná lží a zdrojov, ktoré neexistujú“. Hovorkyňa Bieleho domu zase počas tlačového brífingu publikáciu označila za „fantasy a fikciu“.

Kniha obsahuje napríklad tvrdenie, že Trump sa vôbec nechcel stať prezidentom a chcel si kampaňou len „posilniť značku“, že jeho manželka žiaľom preplakala volebnú noc alebo že jeho dcéra Ivanka mala s manželom Jaredom Kushnerom plán, že sa v budúcnosti stane prvou americkou prezidentkou. Tiež na základe výpovedí Bannona a ďalších ľudí z Trumpovho okolia opisuje prezidenta ako „malé dieťa, ktoré nerozumie váhe svojho prezidentského úradu“.