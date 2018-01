USA sa spamätávajú zo zimnej búrky. Sneh aj zabíjal

Muž kráča Brooklynským mostom v New Yorku počas snehovej búrky.

Muž kráča Brooklynským mostom v New Yorku počas snehovej búrky. Autor: Reuters , DARREN ORNITZ

Východné pobrežie USA sa spamätáva z masívnej zimnej búrky, ktorá sa v uplynulých dvoch dňoch prehnala tamojším územím a priniesla so sebou výdatné snehové zrážky, prudký vietor a záplavy v pobrežných oblastiach.

Zlé počasie si vyžiadalo aj sedem obetí. Štyria ľudia zomreli v Severnej a Južnej Karolíne pri dopravných nehodách spôsobených zasneženými cestami, pri Philadelphii zahynul pasažier auta, ktoré sa pre sneh zrazilo s vlakom. V štáte Virgínia zase dodávka zrazila dievčatko a snežný pluh 75-ročného muža, pričom obaja v nemocnici podľahli zraneniam.

Búrka sa sformovala v Mexickom zálive a ako prvú zasiahla Floridu, kde po prvý raz po takmer 30 rokoch zažili sneh. Vo štvrtok úrady vyhlásili v celej oblasti Východného pobrežia výnimočné stavy. Vietor miestami dosahoval rýchlosť 113 kilometrov za hodinu a na niektorých miestach napadalo až 46 centimetrov snehu. V regióne Nové Anglicko dosahovali záplavy na pobreží historické úrovne, informuje agentúra Associated Press (AP).

V Mississippi pre chladné počasie praskali potrubia, na juhu Floridy zase negatívne ovplyvnilo tamojšie leguány, ktoré padali zo stromov. Búrka viedla na mnohých miestach k zavretiu škôl a obchodov, rušeniu alebo obmedzeniu leteckých a vlakových spojov, ale aj k výpadkom elektriny u tisícok odberateľov. Dodávky elektriny však podľa agentúry AP v mnohých prípadoch rýchlo obnovili.

Obyvateľov Východného pobrežia však aj naďalej potrápi mrazivé počasie. Podľa predpovedí budú región aj počas piatka a víkendu trápiť rekordné mrazy a silný vietor. V oblasti okolo Philadelphie a Bostonu by teploty mohli dosiahnuť takmer mínus 10 stupňov Celzia, v štátoch Maryland a Virgina by to mohlo byť až mínus 12 stupňov. Nízke teploty predpovedajú aj na juhu – v Louisiane, Mississippi, Alabame a Georgii okolo mínus šesť stupňov, na Floride približne mínus jeden stupeň Celzia.