Český politológ: Ak Zeman nevyhrá v prvom kole, bude to mať ťažké

"Politická skratka hľadá sa anti-Zeman vyhovuje aj samotnému prezidentovi Milošovi Zemanovi. Zjednodušene povedané, hlava štátu nemusí robiť nič. Veľkou otázkou je, či je to z presvedčenia, alebo, ako to Zemanovi podsúvajú kritici, preto, že už na kampaň ani nemá silu,“ povedal pre Pravdu o českých prezidentských voľbách politológ Ladislava Cabada z Metropolitnej univerzity v Prahe. Česi budú v prvom kole vyberať hlavu štátu už o týždeň, 12. a 13. januára.

Pred prezidentskou voľbou sa veľa diskutovalo, že sa hľadá anti-Zeman. Našiel sa?

Všetkých ďalších osem kandidátov sú anti-Zemani. Takto je postavená kampaň. Ak budeme mať aj druhé kolo, je tu hlavná otázka, či sedem bývalých kandidátov, anti-Zemanov, podporí toho jedného, ktorý sa pokúsi poraziť Miloša Zemana. Samozrejme, nebudú sa tak správať všetci. Ale určite budeme svedkami, že niektorí z tých, ktorí vypadnú v prvom kole, oficiálne vyjadria podporu úspešnejšiemu kandidátovi.

Zeman prešiel vývojom za tých viac ako 25 rokov, čo je v politike. Dnes sa dá charakterizovať ako národno-populistický konzervatívec.

Nie je byť anti-Zeman trochu málo? Ponúkajú kandidáti okrem iného mena a tváre aj inú politiku?

Byť anti-Zeman je, samozrejme, taká politická skratka. Keď sa pozrieme na vystúpenia, program a tímy niektorých kandidátov, tak nájdeme aj prepracované idey. Spomenul by som Michala Horáčka. Bol prvý, kto sa prihlásil ako vyzývateľ Zemana. Stavil na dlhú, kontaktnú kampaň, chodí po českých mestách a dedinách. A aj sa bráni označeniu anti-Zeman. Hovorí o tom, ako si on predstavuje otvorenejší a demokratickejší úrad. Je pravda, že nie všetci kandidáti majú takéto jasnejšie predstavy.

Dá sa povedať, čím neskôr niekto vstúpi do prezidentského boja, tým viac zdôrazňuje faktor anti-Zeman. To je prípad Mirka Topolánka. Samozrejme, tá skratka anti-Zeman vyhovuje samotnému Zemanovi. A možno sú s ňou spokojní aj viacerí politici, ktorí sa okolo súčasného prezidenta zhromažďujú. Spomenul by som aspoň premiéra a šéfa ANO Andreja Babiša a lídra strany Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru.

Ladislava Cabada

Prečo im to vyhovuje?

Zeman prešiel vývojom za tých viac ako 25 rokov, čo je v politike. Dnes sa dá charakterizovať ako národno-populistický konzervatívec. Čo je mimoriadne ďaleko od toho, že kedysi bol Zeman liberál či sociálny demokrat. Chcel by zdôrazniť ten populistický moment jeho politiky. Hovorí o tom, ako je prezident obyčajných Čechov. Nevedie kampaň, veď už vraj dokázal, že je ľudový, bojuje proti politickej korektnosti a hovorí pravdu, aj keď je údajne bolestivá.

Zjednodušene povedané, Zeman nemusí robiť nič. Veľkou otázkou je, či je to z presvedčenia, alebo, ako mu to podsúvajú kritici, preto, že na kampaň ani už nemá silu. Ale stále mu to vyhovuje. Zeman môže hovoriť, že kampaň je zameraná proti nemu ako osobe, že sa ho pokúšajú diskreditovať, hoci on je predsa prezident ľudu, s ktorým to myslí dobre.

Spomenuli ste Okamuru a Babiša. Očakávate, že ešte priamo pred prvým kolom podporia Zemana?

Čo sa týka Okamuru, tak asi ho priamo nepodporí. Ale Zeman navštívil zjazd jeho strany, kde povedal, že mnohé body z programu Slobody a priamej demokracie sú mu blízke. A Okamura zase rád ukazuje, ako si s prezidentom rozumejú. Babiš bude dva dni pred prvým kolom volieb v Poslaneckej snemovni obhajovať vládny program a parlament bude pravdepodobne hlasovať o vyslovení dôvery jeho kabinetu. Môže sa stať, že Babiš v rámci rozpravy priamo podporí Zemana v jeho ašpiráciách stať sa prezidentom.

Mohlo by to premiérovi v snemovni pomôcť získať podporu?

Hlasy poslancov tým Babiš nevyhrá. Ide o to, že vláda pravdepodobne dôveru nezíska. Podľa českej ústavy by potom prezident mal menovať nového premiéra pre druhý pokus. Ústava však nehovorí, kedy by to mala hlava štátu urobiť. Nezabúdajme, že Zeman, aj keby prehral voľby, bude prezidentom do 8. marca 2018. Kedykoľvek v tomto období môže menovať niekoho premiérom. Je to veľmi silná páka na kohokoľvek. Ale najmä na Babiša, ktorý chce byť menovaný aj na druhý pokus vytvoriť vládu a dosť na to spolieha.

Podľa predvolebných prieskumov bude aj druhé kolo prezidentskej voľby a mali by sa do neho dostať Zemana a bývalý šéf Českej akadémie vied Jiří Drahoš. Môže sa za týždeň ešte niečo zmeniť?

V Česku bývajú prieskumy verejnej mienky spravidla trocha presnejšie ako na Slovensku. Zdá sa, že naši voliči menej zatajujú či skresľujú informácie, ktoré dávajú do výskumov. Nemyslím si teda, že by sa za ten týždeň ešte niečo výrazne zmenilo. Úprimne povedané, aj kampaň je skôr nemastná-neslaná. Neúčasť Zemana v debatách diskusie ochudobňuje. Môže sa ešte stať aj to, že druhé kolo nebude. Teda, že Zeman vyhrá v prvom. Mohol by to byť scenár pri nižšej volebnej účasti a keby sa ešte stále nerozhodnutí voliči priklonili k nemu. Ak však prezident nezvíťazí hneď v prvom kole, bude to mať ťažké.

V druhom kole to potom bude väčšina proti Zemanovi?

Minimálne voliči Drahoša a Horáčka môžu mať k sebe mentálne veľmi blízko. Sú to kandidáti, ktorí sú pravidelne na druhom a treťom mieste prieskumov pred prvým kolom. Dokopy majú 35 a viac percent hlasov. Minimálne časť voličov Mirka Topolánka by si však skôr volila Zemana. U ďalších kandidátov sa to ťažko odhaduje. Nedá sa vylúčiť, že ich podporovatelia na druhé kolo ani neprídu. A treba povedať, že by to nahrávalo Zemanovi. Ten si potrebuje udržať jadro svojich voličov a tí by mali prísť voliť, sú presvedčenejší.