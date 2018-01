Boj o Pražský hrad pokračuje v tieni Miloša Zemana

Podľa neho by vraj voliči mali posudzovať výsledky jeho práce za uplynulých päť rokov. Napriek splnenému sľubu, že sa nezapojí do kampane, jeho volebné plagáty zaplnili po celom Česku verejné priestranstvá v mestách aj na vidieku. Rovnako ako názorná agitácia ďalších ôsmich Zemanových protikandidátov.

„Nie je to prejav aktivity pána prezidenta, ale jeho stúpencov,“ reagoval pre ČT 24 jeden z predstaviteľov prezidentskej kancelárie. A tak staronový uchádzač o ďalší päťročný mandát, a nielen podľa najnovších prieskumov verejnej mienky aj horúci kandidát na prezidentský post, pokojne sleduje neľútostný zápas protikandidátov v médiách.

Český volič tak môže nielen pred televíznymi kamerami sledovať prakticky denne neraz myšlienkovo plytkú až úsmevnú kritiku politických súperov, ale aj plamenné reči o návrate Česka k „normálnemu životu“ či dokonca skúšanie z angličtiny v priamom prenose.

V tejto súvislosti sa väčšina pozorovateľov zhoduje v názore, že neľútostný boj „osmičky“ v konečnom dôsledku pomáha „deviatemu“ Zemanovi. Na druhej strane sa objavujú špekulácie, podľa ktorých vraj terajší prezident má síce isté víťazstvo v prvom kole, ale kvôli predpokladanému nezískaniu potrebnej nadpolovičnej väčšiny hlasov bude vraj druhé kolo. V ňom by mal podľa všetkého Zeman „tuho bojovať“ s Jiřím Drahošom, niekdajším šéfom ČAV.

Prečo by mal ostať prezidentom Zeman 1. Má najväčšie portfólio voličov.

2. Využil aj zneužil svoju funkciu.

3. Drahoš a Horáček sú veľmi zahľadení do seba.

4. Topolánek je zaťažený minulosťou a nastúpil neskoro.

5. Zeman je chorý, ale nikam „neodchádza“.

Podľa portálu iDnes šance Drahoša umocňuje skutočnosť, že na rozdiel od ostatných kandidátov vraj nerozdeľuje spoločnosť.

„Ľudia už nechcú prezidenta symbolizujúceho minulosť, ktorá rozdeľuje spoločnosť,“ citujú v tomto smere české médiá aj Marka Hilšera, najmladšieho z kandidátov. Pokúša sa takto presvedčiť voliča, že práve on je vhodný na prezidentský post. Ako občiansky kandidát, ktorý nebude závislý od politickej scény.

V každom prípade Zemanovi a Drahošovi dávajú najväčšie šance aj stávkové kancelárie. V prípadnom druhom kole by to však bol zápas ôsmich proti jednému. Potvrdzuje to aj výrok expremiéra Mirka Topolánka, ktorý sa ako posledný zapojil v októbri minulého roku do zápasu o voličské hlasy.

„Podporím ktoréhokoľvek kandidáta proti Milošovi Zemanovi, ak sa nedostanem do druhého kola,“ vyhlásil politik, ktorý má neveľkú šancu uspieť, pretože podľa väčšiny pozorovateľov má spojitosť s nie najlepším politickým pôsobením v minulosti. "Je predstaviteľom minulosti – kmotrov v politike alebo opozičnej zmluvy,“ pustil sa do Topolánka aj Drahoš napriek tomu, že je známy opatrnými výrokmi. Žiadna kritika však neotupila predvolebné „nasadenie“ vari najtvrdšieho kritika protikandidátov, za ktorého väčšina považuje práve Topolánka.

Do horúceho kandidáta na víťazstvo si neodpustil kopnúť ani Pavel Fischer, ďalší z prezidentských kandidátov.

„Štýl vystupovania Miloša Zemana je toxický pre spoločnosť,“ tvrdil najnovšie v rozhovore pre portál Novinky. Pokúsil sa to ilustrovať tvrdeniami, podľa ktorých Zeman „nerešpektuje zákony a neospravedlní sa, ak niekoho urazí“. Podľa Fischera tak ľuďom demonštruje, že „všetko je možné“.

Na druhej strane nezabudol „zaloviť“ aj medzi stúpencami premiéra Andreja Babiša, ktorý sa 10. januára dozvie výsledok hlasovania o dôvere jeho menšinového kabinetu. Možno práve preto Fischer upozornil, že strany ako ČSSD, TOP 09, ODS a ľudovci by mali "čiastočne ustúpiť od svojej predvolebnej rétoriky a ísť do vlády s hnutím ANO. Aj v jeho prípade platí to známe, že každý hlas sa počíta.