Slovinsko sa trenice na hraniciach s Chorvátskom obráti na súd

„Vzhľadom na to, že Chorvátsko vytrvalo ignoruje rozhodnutie arbitrážneho tribunálu, budeme jednoznačne musieť využiť všetky dostupné právne prostriedky,“ povedal na stretnutí so slovinskými diplomatmi Cerar, ktorý zároveň vyslovil spokojnosť so vzťahmi Slovinska so susednými štátmi s výnimkou Chorvátska. „Práve vzťahy s Chorvátskom sú najproblematic­kejšie,“ povedal Cerar.

Medzinárodný arbitrážny tribunál so sídlom v holandskom Haagu 29. júna okrem iného rozhodol, že Slovinsko by malo mať priamy prístup k medzinárodným vodám Jadranského mora. Chorvátsko, v ktorého prospech zasa tribunál rozhodol pri vytýčení pozemnej hranice, sa z arbitrážneho konania stiahlo ešte v roku 2015 pre porušenie jeho zásad slovinskou stranou a verdikt pokladá za neplatný.

Lehota na realizáciu záverov súdu uplynula 29. decembra. Slovinskí predstavitelia avizovali, že ich krajina začne napĺňať verdikt hneď po tomto termíne, teda od 30. decembra.

Slovinský minister zahraničných vecí Karl Erjavec vlani v decembri avizoval, že ak bude Chorvátsko v pohraničnom spore oboch krajín aj naďalej zotrvávať na svojich pozíciách, plánuje Slovinsko na jar podať žalobu na Európskom súdnom dvore (ESD).