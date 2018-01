Trump je ochotný za istých podmienok telefonicky rokovať s Kimom

Americký prezident Donald Trump, ktorý doteraz šíril prevažne ostré vyhlásenia na adresu severokórejského vodcu, vyhlásil, že je pripravený s Kim Čong-unom telefonicky rokovať. Dodal však, že pre takýto dialóg musia byť splnené isté podmienky, ktoré bližšie nespresnil.

Trump v sobotu privítal skoré obnovenie rozhovorov medzi Severnou a Južnou Kóreou. Prvé rokovanie medzi Kóreami od decembra 2015 sa má uskutočniť v utorok a jeho témou bude predovšetkým možná účasť KĽDR na februárovej olympiáde v juhokórejskom Pchjongčchangu.

Severná Kórea oznámila mená predstaviteľov, ktorí sa utorkovej schôdzky zúčastnia. Delegácia bude päťčlenná a povedie ju Ri Son-kwon, šéf Výboru pre mierové zjednotenie vlasti, ktorý má na starosti vzťahy s Južnou Kóreou.

Južná Kórea oznámila predpokladané zloženie svojho vyjednávacieho tímu už v sobotu. V čele päťčlennej delegácie by mal byť minister pre zjednotenie Čo Mjong-Kjon.

Trump v sobotu pred novinármi v Camp Davide sľúbil, že sa USA do dialógu „v príhodnom okamihu zapoja“. Na otázku médií, či by sám bol ochotný rokovať s vodcom KĽDR, túto možnosť nevylúčil. „Vždy som veril v rokovania. Určite by som to urobil, nemal by som s tým najmenším problém,“ vyhlásil šéf Bieleho domu s tým, že by pre dialóg s Kimom ale museli byť splnené isté predpoklady.

Trump a Kim si počas minulého roka vymenili množstvo urážok. Posledná slovná prestrelka, ku ktorej došlo medzi oboma politikmi začiatkom tohto roka, sa točila okolo jadrových arzenálov. Kim vo svojom novoročnom prejave varoval USA, že má stále na stole jadrové odpaľovacie tlačidlo a môže kedykoľvek začať útok na Spojené štáty. Trump mu odkázal, že má v Bielom dome „oveľa väčší a mocnejší“ jadrový gombík.