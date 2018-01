Britská premiérka Theresa Mayová pripravuje zmeny v kabinete

Britská premiérka by mala oznámiť prvé zmeny zrejme už v pondelok.

Britská premiérka Theresa Mayová chystá pred novou fázou rokovaní o brexite zmeny vo vládnom kabinete, informuje agentúra AP. Oznámiť by ich mala v najbližších dňoch, prvé zrejme už v pondelok.

Podľa magazínu Politico by však mali byť mimo ohrozenia minister pre brexit David Davis, kancelár Philip Hammond, minister zahraničných vecí Boris Johnson i ministerka vnútra Amber Rudd.

Posun v rokovaniach nastal 8. decembra, keď britská premiérka oznámila, že sa Británia s Úniou dohodla na prvých troch otázkach. To, že práva občanov EÚ na ostrovoch a práva Britov v EÚ ostanú zachované, tvrdá hranica medzi Severným Írskom a Írskom nebude a Británia si bude ctiť svoje finančné záväzky. Bol dôvod na to, aby lídri na decembrovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli mohli skonštatovať „dostatočný pokrok“ v rokovaniach a posunúť ich do druhej fázy. V tej sa bude vyjednávať obchodná dohoda. Briti Úniu opustia 29. marca 2019, rokovania sa však musia skončiť skôr, keďže dohodu musia odobriť členské štáty. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.politico.eu.