Ku kritikom knihy o "pologramotnom Trumpovi" sa pridal šéf CIA

Ku kritikom knihy nelichotivej voči Donaldovi Trumpovi sa pridal prezidentov politický poradca Stephen Miller a tiež riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo. Autor knihy Michael Wolff vo svojom diele spochybňuje schopnosti a duševné zdravie šéfa Bieleho domu.

Miller podľa agentúry Reuters knihu Fire and Fury: Inside the Trump White House označil za „nič než hromadu blbostí, skrz naskrz“. Pompeo sa potom v relácii Fox News Sunday na otázku týkajúcu sa tejto témy na chvíľu odmlčal, pretože, ako povedal, je to „absurdné otázka“.

„Toto pochádza od ľudí, ktorí jednoducho ešte neprijali fakt, že prezident Trump je prezidentom Spojených štátov, a mne je ich ľúto…,“ vyhlásil Pompeo.

Wolff v knihe okrem iného napísal, že poradcovia prezidenta považujú za detinského a pologramotného. Museli vraj Trumpa často pracne zasväcovať do problémov takmer ako malé dieťa. Donald Trump v reakcii vyhlásil, že nikdy neautorizoval Wolffov prístup do Bieleho domu a že jeho kniha je plná klamstiev. Na twitteri sa v sobotu označil za veľmi vyrovnaného a geniálneho človeka.

„Portrét prezidenta v tejto knihe je v úplnom rozpore so skutočnosťou,“ povedal Miller. Zároveň kritizoval bývalého Trumpovho poradcu Stevea Bannona, ktorého Wolf v knihe obsiahlo cituje.

Miller sa v televíznom rozhovore rozohnil a kritizoval spravodajstvo CNN a tiež moderátora Jakea Tappera za tlak, ktorý na neho vo svojich otázkach vyvíja. Tapper potom náhle rozhovor ukončil so slovami: „Myslím, že som už premrhal dosť času svojich divákov.“

Trumpa sa v sobotu už zastal napríklad minister zahraničia Rex Tillerson. Nasledovala veľvyslankyňa USA v OSN Nikki Haleyová, ktorá povedala, že je v Bielom dome každý týždeň a „nikto nespochybňuje prezidentovu vyrovnanosť“. „Som vždy prekvapená tým, ako ďaleko ľudia zájdu, aby pre peniaze a moc klamali,“ uviedla v relácii televízie ABC „Tento týždeň“.

Dnes amerického prezidenta podporila tiež britská premiérka Theresa Mayová. Povedala, že si o jeho duševné zdravie starosti nerobí a že Trump je človek, ktorý sa snaží robiť rozhodnutia, ktoré sú v najlepšom záujme USA.