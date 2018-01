V Nemecku pokračujú sondovacie rozhovory medzi CDU/CSU a SPD

Jednou z hlavných tém by v pondelok mala byť Európa a európska politika budúcej nemeckej vlády. Prakticky žiadne podrobnosti o rokovaní však na verejnosť neprenikajú.

Šéfovia trojice strán – Angela Merkelová (CDU), Martin Schulz (SPD) a Horst Seehofer (CSU) – majú okolo poludnia v pláne separátnu schôdzku k európskej problematike, na ktorej chcú riešiť okrem iného otázku, ako reagovať na reformné návrhy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Za to, aby nová vláda kládla na európsku politiku oveľa väčší dôraz, sa už v nedeľu v rozhovore s verejnoprávnou televíziou ARD vyslovil minister zahraničia Sigmar Gabriel (SPD).

Doterajšia veľká koalícia CDU / CSU a SPD podľa neho urobila chybu, že sa príliš sústredila na vnútornú politiku a málo na dianie na európskej scéne. Tá by podľa Gabriela mala teraz stáť v strede možnej koaličnej zmluvy.

Cesta k nej však bude ešte pomerne dlhá. Vo štvrtok alebo v piatok by síce už malo byť jasno, či sondovacej rozhovory skončili úspechom, cestu k vlastným koaličným vyjednávaním by ale musel 21. januára otvoriť zjazd sociálnych demokratov, z ktorých si mnohí pokračovanie veľkej koalície neprajú. Prípadnú koaličnú zmluvu by potom zase muselo posvätiť vnútrostraníckej referendum SPD.

Aby to bolo možné, musia podľa pozorovateľov sociálni demokrati v rokovaní presadiť veľkú časť svojho programu.

Ako sa im to darí, však zatiaľ nemôže verejnosť posúdiť, pretože sa predsedovia strán už vopred dohovorili na tom, že všetkých 39 vyjednávačov bude mať zákaz o postupe rozhovorov podávať informácie.

Médiá tak majú zatiaľ k dispozícii len všeobecné formulácie typu slov predsedu SPD Martina Schulza, ktorý hovoril o veľmi konštruktívnej atmosfére, alebo podpredsedu CDU Armina Lascheta, ktorý hovoril o dobrom pokroku.