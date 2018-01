Zemetrasenie v Mayovej kabinete: Premiérka zriadi aj post pre brexit bez dohody

Námestník v novovzniknutej funkcii bude spadať do rezortu ministerstva pre brexit a bude sa zúčastňovať stretnutí kabinetu. Mayová má v pondelok oznámiť obmenu zhruba štvrtiny ministrov svojho kabinetu, chce upevniť svoju pozíciu.

Britská premiérka má ďalej vymenovať náhradníka bývalého šéfa svojho kabinetu Damiena Greena, ktorý rezignoval pre sexuálny škandál. Jeden z najbližších spojencov premiérky, mal údajne v roku 2008 vo svojom počítači v poslaneckej kancelárii detskú pornografiu. Podľa televízie BBC rezignoval po tom, čo vyšlo najavo, že o tejto veci poskytol „nepresné a zavádzajúce“ vyjadrenie.

Nástupcom Greena by podľa denníka The Telegraph mohol stať terajší minister zdravotníctva Jeremy Hunt. Denník The Independent okrem Hunta zmieňuje ešte verného spojenca Mayovej a súčasného ministra dopravy Chrisa Graylinga.

Minister zahraničia Boris Johnson, minister financií Philip Hammond, ministerka vnútra Amber Ruddová a minister pre brexit David Davis si svoje pozície pravdepodobne uchovajú.

Predpokladá sa, že o rezort prídu ministerka školstva Justine Greeningová, minister dopravy Patrick McLoughlin a minister podnikania Greg Clark. Za najvýznamnejšiu z uvedených považuje denník The Independent Greeningovú, ktorá sa dostala s Mayovou do sporu pre politiku vzdelávania vlády.